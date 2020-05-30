30 мая 2020, 16:17

Контртеррористическая операция объявлена в Сунже

Оперативный штаб объявил о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе идет перестрелка.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая за рекой Асса в Сунженском районе Ингушетии начались оперативно-разыскные мероприятия. Местные жители отметили, что спецоперация не сказалась на их жизни. Силовики ищут в лесах группировку боевиков Аслана Бютукаева (амира Хамзата), которого считают организатором атаки на Грозный в 2014 году, заявили источники.

Оперативный штаб сообщил, что в городе Сунже сегодня введен режим КТО, передал корреспондент "Кавказского узла". Подробности в штабе сообщить отказались.

Примерно с 14 часов в городе слышны выстрелы - как очередями, так и одиночные, - а также звуки разрывов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Действия силовиков в Ингушетии направлены на поиск отдельных боевиков и не говорят об интенсификации вооруженного сопротивления в регионе, заявили ветеран спецназа Сергей Гончаров и востоковед Михаил Рощин после начала спецоперации в Сунженском районе. В Ингушетии не осталось активных членов вооруженного подполья, уверены правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев. То же мнение высказали и пользователи Instagram.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"В ходе спецоперации в Ингушетии убит один человек", "Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Чечне", "Правозащитники указали на провалы в расследовании убийства Мачаликашвили".

Автор: Магомед Алиев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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