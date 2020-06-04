Ветераны спецслужб сочли достоверными отчеты о спецоперациях в Ингушетии

04 июня 2020, 10:53

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили Сергей Гончаров и Геннадий Гудков. В среде сторонников ИГ* возрос интерес к Северному Кавказу, обратила внимание аналитик Джоанна Паращук.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала года в Ингушетии было проведено три спецоперации, последняя – 30 мая в Сунже, когда после столкновения с силовиками, были убиты два человека.

30 мая в Сунже произошла перестрелка, участники столкновения оказали сопротивление силовикам. Их укрытие в ходе контртеррористической операции было взято штурмом. Правоохранители заявили о двоих убитых – Мерешкове и Оздоеве. Правозащитники поставили под сомнение версию об их причастности к подполью.

Отчеты силовиков о количестве спецопераций соответствуют реальному положению дел, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Я сомневаюсь в том, что спецслужбы искажают информацию <...>. Они и так работают с большим объемом и приукрашивать свои успехи им не стоит, поскольку они работают с большой отдачей и имеют серьезные наработки и вопросы, которые они успешно решают в борьбе с терроризмом и организованным бандитизмом", – сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Ингушетии и Дагестане боевики чувствуют себя наиболее спокойно, считает он. "Возможно [это] из-за недостаточной работы региональных спецслужб, не обладающих оперативной информацией и не имеющих нормальной агентуры, а также того, что в этих республиках, в какой-то степени, среди местного населения есть люди, которые делают вид, что не замечают этих бандитских всплесков", – сказал глава ассоциации.

Участившиеся спецоперации в регионе он объяснил распространением идеологии радикализма по всей стране. "Сегодня Северный Кавказ не представляет столь серьезной опасности, как ранее. Бандитизм, терроризм и преступность распространились не только на Северный Кавказ. За последнее время [в России] было проведено 18-20 спецопераций и директор ФСБ Бортников докладывал, что операций много и говорить о том, что основной процент связан с Северным Кавказом, я не могу", – заключил Гончаров.

13 мая за рекой Асса в Сунженском районе Ингушетии силовики начали оперативно-разыскные мероприятия, и предупредили жителей местных сел, что не следует посещать район проведения операции. Силовики искали в лесах группировку боевиков Аслана Бютукаева.

С тем, что статистика о числе спецопераций отражает реальное их количество, согласен и полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Статистику вряд ли подтасовывают, любая боевая операция, связанная с жертвами и стрельбой, может попасть в отчеты, видеорепортажи, показания свидетелей, очевидцев и это очень чревато. Речь идет о реальном нарастании криминальных проблем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По предположению Гудкова, дела по некоторым радикальным группировкам могли быть сфальсифицированы, он оценил потенциал роста радикализма на Северном Кавказе, как существенный. "На Северном Кавказе всегда сложнее, чем в остальной России, поскольку есть своя специфика. Я думаю, на всем Северном Кавказе есть серьезные предпосылки для возможных террористических, радикальных проявлений и это порождается в том числе жестокостью власти, там много дел, арестов, пыток и так далее, которые приводят к озлоблению", – указал Гудков.

Рост радикальных настроений в обществе может быть связан с общим упадком уровня жизни, экономическими и политическими проблемами в стране, считает он. "На Северном Кавказе, как и везде в России, будет ухудшаться и криминальная ситуация, и связанная с протестами, в том числе радикального плана, к этому надо быть готовыми. Это беда, потому что резкое ухудшение условий жизни, бизнеса, безработица и так далее – это факторы способствующие. Кроме того, тотальное подавление любого протеста, несменяемость власти порождают протест", – отметил полковник в запасе.

В среде сторонников ИГ* актуализировался интерес к Северному Кавказу



В течение последнего года у сторонников запрещенной в России решением суда террористической организации "Исламское государство" (ИГ) возрос интерес к активности подполья, преимущественно в Ингушетии, отметила аналитик британского центра IHS Janes Джоанна Паращук. "До недавнего времени большинство из тех, кто хотел присоединиться к ИГ*, отправлялись для этого в Сирию. Это происходило после того, как Амир Хамзат (Аслан Бютукаев) объявил о своем байате лидеру ИГ* Багдади в июне 2015 года. Большинство из тех, кто был с Хамзатом на Кавказе, уехали в Сирию, и сторонники ИГ* заявили в Telegram, что около 25 из них были убиты в Сирии. В 2016 году, через год после того как он присягнул ИГ*, сам Хамзат снял видео, в котором жаловался, что его бывшие товарищи все уехали в Сирию и что ИГ* не оказало ему финансовую поддержку. Но теперь, после распада ИГ*, в Сирии и Ираке снова произошел сдвиг интересов в сторону подполья на Кавказе и, в частности, в Ингушетии", – сказала Паращук корреспонденту "Кавказского узла".

Именно с этим, по ее мнению, связано усиление активности силовиков в регионе. "Это стало очевидным благодаря активности сторонников ИГ* в Telegram и других соцсетях, где темы разговоров перешли уже с джихада в Сирии на вооруженную активность на Кавказе. Отдельные сторонники ИГ* в Ингушетии недавно даже заявили, что некоторые люди притворялись, что поддерживают их, и что они пытались связаться с Хамзатом в Ингушетии, но затем выступали в роли информаторов ФСБ. На фоне этого неудивительно видеть большую активность спецслужб в Ингушетии", – заключила Паращук.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России решением суда.