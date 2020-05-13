Спецоперация. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

13 мая 2020, 17:39

В горах Ингушетии началась операция силовиков

В местности за рекой Асса в Сунженском районе начались оперативно-розыскные мероприятия, там введены ограничения. Местные власти провели совещание о противодействии терроризму и экстремизму.

Жителей местных сел предупредили, что не следует посещать район проведения операции, сообщил представитель районной администрации. "До населения доведена информация о проведении в горно-лесистой местности Сунженского района, на территории за рекой Асса, оперативно-розыскных мероприятий. На территории введен комплекс мер и временных ограничений", - сказал он.

По его словам, глава Сунженского района Магомед Дзейтов провел сегодня совещание по вопросу противодействия терроризму и экстремизму с начальником райотдела ФСБ Микаилом Буружевым и главами населенных пунктов, информировал "Интерфакс".

В публикации не говорится о целях оперативно-розыскных мероприятий. На сайте Национального антитеррористического комитета к 17.39 мск 13 мая не появилось информации об этой операции в Сунженском районе.

Отметим, что в последний раз контртеррористическая операция в Ингушетии проводилась в августе 2019 года. Тогда в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушского района был убит боевик, отказавшийся сдаться, заявил Национальный антитеррористический комитет. На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Перестрелка в Алкуне стала четвертым вооруженным инцидентом в Ингушетии за 12 месяцев", "Неделя с 24 февраля по 1 марта прошла без жертв конфликта на Северном Кавказе", "Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Чечне".

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