КТО в Сунже стала третьей спецоперацией в Ингушетии с начала года

30 мая 2020, 21:59

Сегодняшней контртеррористической операции в ингушском городе Сунжа предшествовали две спецоперации силовиков в Ингушетии, во время одной из которых был убит предполагаемый боевик. Режим КТО в Сунже снят.

Как писал "Кавказский узел", сегодня оперативный штаб объявил о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка. По данным силовиков, укрытие боевиков было взято штурмом. В ходе спецоперации убиты двое боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

Режим КТО, который был введен на шести улицах города Сунжа, снят, передал со ссылкой на информацию оперативного штаба Ингушетии «Интерфакс» в 20:20 мск.

Личность убитых установлена, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитет России. При этом имена убитых не называются. Силовики считают, что они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики. На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство, сообщает НАК.

Сегодняшней КТО предшествовало две спецоперации в этом и четыре вооруженных инцидента в прошлом году

Сегодняшний вооруженный инцидент стал третьим с начала 2020 года в Ингушетии и шестым за последние 12 месяцев, с мая 2019 года. При этом всего в 2019 году в регионе произошло четыре вооруженных инцидента.

13 мая за рекой Асса в Сунженском районе силовики начали оперативно-разыскные мероприятия и предупредили жителей местных сел, что не следует посещать район проведения операции. Силовики ищут в лесах группировку боевиков Аслана Бютукаева (амира Хамзата), который считается организатором атаки на Грозный в 2014 году и причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году, заявили источники. О результатах этой спецоперации не сообщалось. 4 марта в селе Алкун Сунженского района в ходе спецоперации был убит человек – предположительно, приезжий из Дагестана. При себе он, по данным силовиков, имел оружие, продукты и спальный мешок. Больше при спецоперации никто не пострадал.

31 декабря 2019 года произошло нападение на пост ДПС при въезде в Магас. В результате были убиты сотрудник правоохранительных органов и предполагаемый участник вооруженного подполья, еще четверо получили ранения – три сотрудника силовых структур и один предполагаемый боевик. 30 сентября 2019 года в Карабулаке при попытке нападения на полицейских получили ранения два человека – сотрудник силовых структур и предполагаемый участник вооруженного подполья.

7 августа 2019 года в ходе контртеррористической операции в селении Вознесенское Малгобекского района был убит вооруженный мужчина, который, как заявили силовики, отказался сдаться. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию. До этого, 13 января 2019 года, трое полицейских и сын бывшего главы администрации Насыр-Корта получили ранения в результате обстрела автомобиля в Сунженском районе. Один из раненых полицейских скончался.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.