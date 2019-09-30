Житель Карабулака задержан после нападения на полицейских с ножом

30 сентября 2019, 17:21

Полицейские в Ингушетии ранили местного жителя, который напал на силовиков с ножом после требования предъявить документы. Задержанный госпитализирован, жертвой атаки стал один из сотрудников патрульной службы.

Как информировал "Кавказский узел", этот случай атаки на полицейских с ножом стал не первым. Вечером 24 января в результат атаки жителей Ингушетии на сотрудников ДПС в Нальчике с ножом трое из четверых нападавших были убиты, еще один скончался в больнице, один полицейский был ранен. 19 октября 2017 года житель Карабулака наехал на одного полицейского и ранил еще двоих ножом на посту ГИБДД в селе Яндаре Назрановского района. Полицейские застрелили его из табельного оружия.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Сотрудники полиции ранили сегодня 18-летнего жителя Ингушетии после его атаки на наряд патрульно-постовой службы с ножом, сообщает пресс-служба ингушского Управления МВД на своем сайте. После инцидента нападавший находится в больнице. По данным ведомства, ранение руки получил один из полицейских.

По версии следствия, инцидент произошел сегодня около 01.10 в Карабулаке. Подозреваемый был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов, на требование силовиков 18-летний местный житель отреагировал агрессивно, достав нож и несколько раз ударив им одного из сотрудников полиции, утверждают следователи.

"Одним из сотрудников полиции применено табельное оружие", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ингушского Управления СКР. Дело расследуется по статье "Применение насилия в отношении представителей власти", максимальная санкция которой предусматривает 10 лет заключения.

Информации о том, что задержанный причастен к вооруженному подполью, на сайтах ингушский управлений МВД и СКР нет, по состоянию на 16.30 мск.

"Кавказский узел" неоднократно писал о нападениях на полицейских с использованием ножа, которые произошли на Северном Кавказе. Так, 1 июля в результате нападения с ножом на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. МВД по Чечне объявило, что атаку совершил уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, который был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков.

Схожие нападения происходили и за пределами Кавказа. Так, 1 мая 2018 года в Нефтекумске Ставропольского края мужчина при задержании патрульными ударил одного из них ножом и был застрелен полицейскими. Ответственность за этот инцидент взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". 19 августа 2017 года Артур Гаджиев, сын переселенца из Дагестана, в центре Сургута напал с ножом на прохожих и был убит сотрудниками полиции, после нападения с ранениями были госпитализированы семь человек. Ответственность за эту атаку взяла на себя ИГ*.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии, а также ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений. Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа можно прочесть на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". "Кавказский узел" также ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.