×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:05, 24 апреля 2026

Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил в силе решение об изъятии в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы. 

Генпрокуратура 23 сентября 2025 года потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Московский городской суд 23 апреля 2026 года рассмотрел апелляционные жалобы на решение Останкинского районного суда города Москвы от 14 октября 2025 года, которым был удовлетворен антикоррупционный иск к Виктору Момотову, Андрею Марченко и Ивану Марченко. Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, сообщило сегодня РБК.

В ходе судебного заседания представитель Марченко заявил, что за четыре заседания решилась судьба объектов на 10 млрд рублей, а весь процесс был настроен на удовлетворение иска. По его словам, суд отказал защите во всех ходатайствах и не назначил ни одной экспертизы.

Ответчиками по делу выступили Марченко, его сын Иван, которые арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлекли Росимущество.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале защита кубанского предпринимателя Андрея Марченко, который является бывшим деловым партнером судьи Виктора Момотова, не смогла обжаловать его арест. Он был оставлен под стражей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
