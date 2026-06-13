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10:29, 13 июня 2026

Туристы указали на наличие мазута и проблемы с песком на пляжах Анапы

Пляж в Анапе после засыпки. Скриншот фото "Добровольцы ССЛ" от 17.05.26, https://t.me/setisitolopata/2957.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отдыхающие сообщили, что на пляжах Анапы встречаются фрагменты мазута, а завезенный песок содержит глину, которую трудно отстирать от одежды. Также туристы пожаловались на водоросли и заболоченные участки.

Как информировал "Кавказский узел", ранее в соцсетях распростился ролик о том, что будто бы на теле ребенка было обнаружено пятно мазута, после того как он поиграл на песке на одном из пляжей Анапы. Комментаторы анапских пабликов назвали постановочным это видео. Невозможно установить, где, кем и когда снят ролик и не является ли он постановочным, указали они.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Жалобу одного из отдыхающих на наличие нефтепродуктов на одном из пляжей Анапы сегодня привело издание "Краснодар Онлайн". "Нашли мазут в ракушке", – пояснил турист.

Другой турист отметил, что привезенный песок существенного отличается от морского. "Этот привезенный песок – строительный, с кусками глины. От одежды почти не отстирывается. Кое-где на пляже заболоченные места образовались из-за данного песка, и там уже идет процесс гниения. Пляжа как такового больше нет. Пройтись в кроссовках нормально, а так в остальном – катастрофа", – привело издание слова отдыхающего.

Еще один турист пожаловался на водоросли. "Начало июня, а море уже в водорослях, местами прямо жижа из водорослей, местами более-менее чисто. Навезли карьерного песочка, стараются, выравнивают. При нас сотрудники, вероятно какой-то лаборатории, брали пробы воды. В месте, где речка Анапка впадает в море, цвет воды какой-то коричнево-бурый. Не знаю, почему так", – сказал он.

"Пляж небольшой, немного неопрятный, пахнет тиной. Но в целом, если народу не много, то покупаться можно", – рассказал один из отдыхающих про пляж "Высокий берег" в Анапе.

Некоторые другие туристы заявили, что состояние пляжей их удовлетворяет, сказано в публикации.

Напомним, ранее правительственная комиссия отчиталась, что открыты 49 пляжей Анапы после отсыпки песком, еще 18 проходят проверку. В отсутствие четких данных о результатах проб словам чиновников не следует доверять безоговорочно, указали пользователи соцсети. При этом блогеры постят фото и видео с заполненными туристами пляжами.

"Кавказский узел" также писал, что сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским.

Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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