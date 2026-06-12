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Кавказский узел

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15:40, 12 июня 2026

Комментаторы анапских пабликов назвали постановочным видео о мазуте в Витязево

Кадр видео мазутного пятна на теле человека после купания на анапском пляже и комментарии. Скриншот https://t.me/makovozovy/61741

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пабликах появилось видео о мазутном пятне на теле человека после купания на анапском пляже. Невозможно установить, где, кем и когда снят ролик и не является ли он постановочным, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе продолжается отсыпка пляжей, но туристы расположились вдоль всей береговой линии, пишут блогеры. Правительственная комиссия отчиталась, что открыты 49 пляжей Анапы после отсыпки песком, еще 18 проходят проверку. В отсутствие четких данных о результатах проб словам чиновников не следует доверять безоговорочно, указали пользователи соцсети. При этом блогеры постят фото и видео с заполненными туристами пляжами.

Сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных. 

Сеть заполонил вброс про мазут на пляжах Анапы, пишет Telegram-канал "Юг-24".

"На пляже Витязево отдыхающие якобы сняли видео, на котором люди выходят из моря с пятнами, похожими на мазут, на коже и купальных принадлежностях. Ни привязки к конкретному месту, ни к времени.... Все это делается специально", - говорится в описании к видео.

Исходник видео опубликован в Telegram-канале "Топор+". На видео салфеткой вытирают черное пятно выше колена. Данных о том, когда и где снято видео, не приводится.

"Ровно год назад этот же паблик и остальные подобные разгоняли мазут. Хайп все. Ни даты, ни времени, ни привязки местности, ничего, смотрите обзоры у блогеров каждый день, так вы увидите не хайп, а реальную обстановку", - указал блогер Макс Анапский в своем Telegram-канале.

Это сообщение набрало 32 комментария.

"Самое главное, даже если вчера снято, не факт что специально не вымазали, ради хайпа!", - считает Мстислав.

"Я не говорю, что видео это 100% фейк. Но даже проверить его невозможно. Какие-то люди, какое-то море, какое-то пятно (не факт, что это вообще мазут), неизвестно в каком году снято, в каком месте и т.д", - указала Lily.

"Хорошо бы администрации города найти источник и наказать, если это фейк!" - отметил AI.

"Витязево сейчас, мазута нет, народу немного из-за туч и накрапывающего дождя, немного водорослей на входе, дальше чисто. Инфраструктура установлена уже, работают морские прогулки и развлечения, песка нового нет, да и не нужен он здесь, песок чистый итак", - написал Макс Анапский в другом сообщении.

Фейком назвал видео о мазуте и блогер Андрей Маковозов.

"Я вот каждый день с утра до ночи бегаю по анапским пляжам - ни разу не вляпался и не видел мазут! Давно уже забыли про него и нет его на пляжах!", - прокомментировал он.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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