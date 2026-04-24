09:03, 24 апреля 2026

Обвинение запросило 12 лет для Якуба Белхороева по делу о растрате

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил приговорить бывшего главу ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева к 12 годам колонии по делу о растрате бюджетных средств, а его близких, которые незаконно получили выплаты - к срокам от 3 до 4 лет.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 2020 года стало известно о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования (ФСС), одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева. В конце мая 2021 года расследование дела Белхороева было завершено, ему предъявили обвинение в хищении около 20 миллионов рублей. В ноябре 2022 года Белхороев был приговорен к девяти годам заключения. В декабре 2024 года было начато расследование дела о растрате - по версии следствия Якуб Белхороев  незаконно оформил более 13 миллионов рублей  в качестве соцвыплат своим близким.

Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Прокурор Светлана Тарасова в ходе судебных прений попросила Пресненский суд Москвы приговорить бывшего руководителя Фонда социального страхования по Республике Ингушетия Якуба Белхороева, обвиняемого в растрате почти 14 млн рублей бюджетных средств, к 12 годам колонии общего режима, сообщил сегодня  ТАСС со ссылкой на участника процесса.

"Гособвинение просит приговорить Якуба Белхороева, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн рублей, а также запретить на 3 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", -  приводятся его слова в публикации. 

Он отметил, что получатели выплат в размере от 2,1 до 3,3 миллиона рублей обвиняются в соучастии в особо крупной растрате. Они  полностью погасили причиненный государству ущерб. подсудимые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Прокурор просит суд также назначить наказание Мусе Багатыреву и Мустафе Богатыреву в виде 4 лет в колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. рублей каждому, а Иссе Цечоеву и бывшей жене Белохороева Танзиле Полонкоевой по 3 года в колонии общего режима и штрафы в 400 тыс. рублей. Еще один получатель выплаты, Беслан Точиев, умер в ходе следствия.

Напомним, 27 мая 2021 года, по данным источников, силовики провели обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии, брата Якуба Белхороева Мустафы. Ранее он жаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Его сын Амирхан Белхароев заявил, что отца жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
