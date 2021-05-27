Руководитель Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев. Фото пресс-службы Контрольно-счетной палаты РИ http://kspri.ru

27 мая 2021, 12:42

Источники сообщили об обыске в доме главы Счетной палаты Ингушетии

Силовики проводят сегодня обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев 17 декабря 2020 года пожаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Мустафу Белхароева жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов, в частности заявил его сын Амирхан Белхароев.

Силовики проводят обыски в частном доме в Назрани, сообщил сегодня источник. "Обыски идут в Назрани по ул.Картоева. Правоохранители приехали на трех машинах УАЗ "Патриот", трех "Газелях" и бронированном КамАЗе", – привела на своем сайте его слова газета "Ингушетия".

Доступ к дому заблокирован, территория оцеплена. Вероятно, действия силовиков связаны с уголовным делом по статье 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества", предусматривает до 20 лет лишения свободы), добавил источник.

Обыски проходят в доме Мустафы Белхароева, сообщил другой источник. "Следственные мероприятия проходят в Назрани по ул.Картоева, по месту проживания главы Контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхароева", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

О том, что обыски проходят в доме Белхароева, также сообщил на своей странице в Facebook пользователь Анти Секты. Он опубликовал ролик, на кадрах которого показан военный грузовик и несколько автомобилей, припаркованных около одного из частных домов.

Напомним, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. В феврале следствие заочно арестовало двух уроженцев Ингушетии, всего постановления о заочном аресте вынесены в отношении пяти обвиняемых.

Напомним, что баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 мая 2021, 14:38

  • Армения попросила ЕСПЧ защитить пленных в Азербайджане

    Армения потребовала принять немедленные меры для защиты жизни солдат, которые были взяты сегодня в плен на границе с Азербайджаном. Военнослужащие проводили минирование пограничной линии и фактически были похищены, заявил сегодня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

27 мая 2021, 13:40

27 мая 2021, 13:23

27 мая 2021, 11:47

  • 10 Участник флешмоба извинился перед Кадыровым за оскорбление

    Видео с оскорблением в адрес главы Чечни было записано в состоянии опьянения, пояснил автор видеообращения с извинениями перед Рамзаном Кадыровым. Представители руководства Чечни в российских регионах отслеживают критические публикации в соцсетях, чтобы проводить с их авторами разъяснительные беседы, рассказал бывший представитель Кадырова на Урале Салаудин Мамаков.

27 мая 2021, 10:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи