Источники сообщили об обыске в доме главы Счетной палаты Ингушетии

27 мая 2021, 12:42

Силовики проводят сегодня обыск в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев 17 декабря 2020 года пожаловался, что после задержания сына по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам, но следователи отказались возбуждать дело. Мустафу Белхароева жестоко избивали, но так, чтобы не оставить следов, в частности заявил его сын Амирхан Белхароев.

Силовики проводят обыски в частном доме в Назрани, сообщил сегодня источник. "Обыски идут в Назрани по ул.Картоева. Правоохранители приехали на трех машинах УАЗ "Патриот", трех "Газелях" и бронированном КамАЗе", – привела на своем сайте его слова газета "Ингушетия".

Доступ к дому заблокирован, территория оцеплена. Вероятно, действия силовиков связаны с уголовным делом по статье 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества", предусматривает до 20 лет лишения свободы), добавил источник.

Обыски проходят в доме Мустафы Белхароева, сообщил другой источник. "Следственные мероприятия проходят в Назрани по ул.Картоева, по месту проживания главы Контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхароева", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

О том, что обыски проходят в доме Белхароева, также сообщил на своей странице в Facebook пользователь Анти Секты. Он опубликовал ролик, на кадрах которого показан военный грузовик и несколько автомобилей, припаркованных около одного из частных домов.

Напомним, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. В феврале следствие заочно арестовало двух уроженцев Ингушетии, всего постановления о заочном аресте вынесены в отношении пяти обвиняемых.

Напомним, что баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи"