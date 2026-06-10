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14:42, 10 июня 2026

Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

68-летний житель Баксанского района со своими единомышленниками оказывал физическое и психологическое давление на других местных жителей, принуждая их соблюдать религиозные каноны, заявили в МВД.

По версии следствия, в 2019 году 68-летний житель Баксанского района, который имел радикальные религиозные убеждения, решил собрать вокруг себя единомышленников. Он организовал встречу с желающими, объявил себя их лидером и распределил среди них роли и задачи.

Далее руководитель и члены группировки искали местных жителей, чьи убеждения расходились с их радикальными взглядами. Их насильно принуждали соблюдать религиозные каноны, для чего использовали физическое и психологическое давление, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Кабардино-Балкарии.

Силовики задержали основателя и девятерых активных участников экстремистского сообщества. Основателю вменяется часть 1 статьи 282.1 УК РФ "Создание экстремистского сообщества" (предусматривает до 10 лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), девяти активным участникам – часть 2 статьи 282.1 УК РФ "Участие в экстремистском сообществе" (предусматривает до шести лет заключения, – прим. "Кавказского узла").

"Восьми сообщникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё один фигурант помещён под домашний арест", – отметило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 12 апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 31-летнего местного жителя по делу о финансировании экстремистской организации.

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Автор: "Кавказский узел"

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