Житель Нальчика заподозрен в финансировании экстремистской организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 31-летнего местного жителя по делу о финансировании экстремистской организации.

По данным оперативников, в конце 2021 года мужчина перевёл денежные средства в адрес некоммерческой организации. При этом, по версии силовиков, он знал, что её деятельность на территории Российской Федерации запрещена судом и признана экстремистской.

Подозреваемый был задержан по месту своего жительства и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. В ходе обыска его жилища полицейские изъяли банковские карты, сотовый телефон и компьютерную технику, сообщила пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

Следствием возбуждено уголовное дело по признаку финансирования экстремистской деятельности 1 . "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении ведомства.

О какой сумме идет речь и в адрес какой экстремистской организации были переведены деньги, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.