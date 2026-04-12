06:57, 12 апреля 2026

Житель Нальчика заподозрен в финансировании экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 31-летнего местного жителя по делу о финансировании экстремистской организации.

По данным оперативников, в конце 2021 года мужчина перевёл денежные средства в адрес некоммерческой организации. При этом, по версии силовиков, он знал, что её деятельность на территории Российской Федерации запрещена судом и признана экстремистской.

Подозреваемый был задержан по месту своего жительства и доставлен в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. В ходе обыска его жилища полицейские изъяли банковские карты, сотовый телефон и компьютерную технику, сообщила пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

Следствием возбуждено уголовное дело по признаку финансирования экстремистской деятельности . "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении ведомства.

О какой сумме идет речь и в адрес какой экстремистской организации были переведены деньги, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
