Два жителя Ингушетии осуждены за продажу оружия

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К длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил суд в Ингушетии местных жителей Хасана Цечоева и Магомеда Эсмурзиева, признав виновными в продаже оружия и взрывных устройств.

Приговор жителям Ингушетии Хасану Цечоеву и Магомеду Эсмурзиеву вынес Назрановский районный суд.

По данным следствия, Цечоев хранил дома 144 выстрела ВОГ-17М с осколочными гранатами и головными взрывателями ВМГ-М ударно-мгновенного и инерционного действия к станковому автоматическому гранатомету АГС-17 "Пламя", а также сам автоматический гранатомет, пишет 2 июня "Интерфакс".

В июне 2023 года он предложил Эсмурзиеву найти для него покупателя, который хотел бы приобрести выстрелы и гранатомет за 200 тысяч рублей. Эсмурзиев вступил в сговор с местным жителем, который предложил оружие своему знакомому, однако последний сообщил о ситуации в правоохранительные органы, после чего принял участие в оперативно-разыскных мероприятиях в качестве условного покупателя.

В июле того же года в селе Экажево условный покупатель передал знакомому Эсмурзиева 270 тысяч рублей и автомобиль "Лада-Гранта". Продавец, в свою очередь, оставив себе 70 тысяч рублей, передал Эсмурзиеву оставшиеся 200 тысяч рублей и автомобиль, затем направился за оружием к дому Цечоева.

Цечоев поместил в багажник машины выстрелы и гранатомет, Эсмурзиев перевез их знакомому, который передал их условному покупателю вместе с машиной.

В суде подсудимые вину не признали. Цечоев признан виновным в незаконном хранении, перевозке и сбыте взрывных устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а Эсмурзиев - в незаконной перевозке и сбыте взрывных устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Цечоев приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 650 тысяч рублей, а Эсмурзиев - к 11,5 года колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая Назрановский районный суд приговорил Иссу Полонкоева к шести с половиной годам лишения свободы после того, как при обыске у него дома были найдены патроны и граната. Апелляционный суд оставил приговор в силе.