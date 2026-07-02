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13:08, 2 июля 2026

Обещания поддержки на фоне давления России стали основным тезисом Ляйен в Ереване

Урсула фон дер Ляйен. Фото: APA https://ru.apa.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала итоги парламентских выборов в Армении результатом нацеленности граждан на европейский путь и пообещала помимо финансовой поддержки открыть европейский рынок почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции, а также примерно для 90% экспорта напитков. При этом примерные сроки либерализации визового режима она не стала уточнять.

Как писал "Кавказский узел", Евросоюз планирует масштабировать партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. 

Глава Еврокомиссии назвала результаты голосования 7 июня выбором европейского пути

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Баку прибыла в Ереван. В международном аэропорту «Звартноц» ее встретил вице-премьер Мгер Григорян, сообщает Yerevan.Today.

Фон дер Ляйен назвала итоги парламентских выборов в Армении результатом стремления народа к партнерству с ЕС

"Армения продолжает следовать пути демократии, реформ, мира и более тесного сотрудничества с ЕС. 7 июня народ Армении четко выразил свои предпочтения, выбрав демократию, верховенство права, реформы и мир, отдав предпочтение открытому, инклюзивному партнерству с ЕС. Теперь мы должны воплотить эти стремления в реальные результаты. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в этом вопросе», — приводит ее слова Armenpress.

Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд Армении удалился в совещательную комнату, решение должно быть озвучен не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплаты судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

Поддержка производителей стала одним из основных тезисов Ляйен

По ее словам, ЕС окажет помощь в случае продолжения давления России. "Я осознаю тот факт, что не всем нравится наше сближение, поэтому мы хорошо понимаем, что Россия пытается оказывать давление на Армению, чтобы она не слишком сближалась с ЕС. Мы этого не допустим и будем помогать вам в этом. Поэтому я сегодня здесь также для того, чтобы недвусмысленно заявить, что если Россия закроет свой рынок для армянской продукции, Европейский Союз откроет дверь для армянских товаров на рынок ЕС с 450 миллионами потребителей.» - цитирует ее News.Am.

Когда давление на наших партнёров усиливается, ЕС делает шаг навстречу

Фон дер Ляйен также заявила, что Армения сталкивается с «значительным экономическим давлением со стороны России», назвав это «экономическим принуждением», и подчеркнула, что Европейский союз в таких условиях усиливает поддержку партнёров, пишет Aysor.Am.

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Цветы из Армении можно реализовывать на рынках ЕС, стран Центральной Азии, арабских государств и соседних стран, заявил премьер-министр Никол Пашинян. На внутреннем рынке цветы сложно продать даже по самым минимальным ценам, а о поставках в Европу информации нет, возразили фермеры.

«Когда давление на наших партнёров усиливается, ЕС делает шаг навстречу», — отметила она, добавив, что Армения вскоре получит дополнительные 18 млн евро, предназначенные для укрепления и диверсификации торговли. Эти средства могут быть использованы, в частности, для создания агентства по продвижению экспорта, чтобы усилить экспортный потенциал армянского бизнеса. По её словам, данный транш является завершающей частью общего пакета поддержки в размере 52 млн евро, обсуждённого в начале июня.

По словам главы Еврокомиссии, инициатива также откроет европейский рынок почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции, а также примерно для 90% экспорта напитков, включая алкогольную продукцию. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это лишь начало сотрудничества, добавив, что ЕС намерен помочь Армении и в диверсификации энергоснабжения.

Ляйнен не назвала сроки либерализации визового режима с Арменией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрисовала перспективы либерализации визового режима с Арменией. Какие-либо сроки она называть не стала, ограничившись общими словами.Ляйен заявила, что Армения единственный партнер, который находится в столь активном диалоге с ЕС по этому вопросу, что показывает уровень сотрудничества. Европолитик сослалась на опубликованный в апреле отчет о реализации программы и сообщила, что осенью республику посетит миссия для оценки достижений. По словам Ляйен, после того, как Армения будет соответствовать всем пунктам, стороны передут к либерализации режима, но для этого необходимы реформы, пишет News.Am

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе предвыборной кампании говорил о том, что к 2029 г будет «ситуация либерализации». Он согласился с тем, что многое зависит от нас, от качества реформы. Пашинян подчеркнул, что армянский народ ждет это решение и голосовал в пользу этого на выборах. «Мы не можем упустить эту возможность, приложим все усилия для решения этого вопроса», - пообещал Пашинян.

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Автор: "Кавказский узел"

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