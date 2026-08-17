Авария в очереди за бензином на Кубани привела к трем жертвам

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Фура на большой скорости въехала в очередь из машин на АЗС на трассе Усть-Лабинск — Белореченск в Красногвардейском районе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре работает менее двух третей заправок, в Анапе топливо отпускают лишь на 24 АЗС, отчитались власти. Вновь вернулись многочасовые очереди и поиски нужного топлива, сообщили блогеры. Высокий спрос на бензин может быть связан с турсезоном, в частности, с тем, что туристы разъезжаются домой, предположили комментаторы.

Один мужчина погиб, ещё два человека пострадали в Краснодарском крае — среди них 15-летний ребенок.

Фура на большой скорости въехала в очередь из машин на АЗС на трассе Усть-Лабинск — Белореченск в Красногвардейском районе. Грузовик протаранил два автомобиля, пишет Baza.

Погиб мужчина, находившийся в одной из машин. 18-летнего парня и 15-летнюю девушку госпитализировали. На месте работают полицейские и медики, сообщает "Краснодар/Телетайп".

Повреждено минимум пять легковушек. По словам очевидцев, к месту ЧП приехали несколько автомобилей скорой помощи, сообщает Shot.

Официально к 00.00 17.08 информация не подтверждена.