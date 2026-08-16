Комментаторы связали обострение бензинового кризиса на Кубани с туристами

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В Краснодаре работает менее двух третей заправок, в Анапе топливо отпускают лишь на 24 АЗС, отчитались власти. Вновь вернулись многочасовые очереди и поиски нужного топлива, сообщили блогеры. Высокий спрос на бензин может быть связан с турсезоном, в частности с тем, что туристы разъезжаются домой, предположили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа более трети АЗС Краснодара, по официальным данным, не работали из-за отсутствия топлива или по другим причинам, а автомобилисты вновь пожаловались на очереди и рост цен на бензин. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители разных городов Краснодарского края сообщили о сохраняющихся очередях на АЗС и перебоях с бензином. Ситуация с топливом в городе напряженная, но стабильная, рапортовал мэр Сочи. Местные жители, комментируя его отчет в Telegram, указали на очереди на заправках и нехватку бензина.

На Кубани работает лишь часть заправок

Мэрия Анапы сегодня утром отчиталась о том, что топливо есть на 24 АЗС.

"На 13 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 17 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92, 95 и ДТ по 30 литров – на 5 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 литров – на 4 АЗС; ДТ по 50 литров – на 7 АЗС; ДТ по 60 литров – на 4 АЗС)», – говорится в сообщении.

Городские власти указали, что АИ-92 есть на 19 АЗС, АИ-95 – на 17 АЗС, АИ-100 – временно нет в наличии, ДТ – на 24 АЗС.

Власти Краснодара сообщили, что по состоянию на утро 16 августа в городе Краснодаре работают 74 АЗС. На 32 АЗС нет никакого топлива, еще 9 АЗС закрыты на ремонт или ребрендинг. В наличии: АИ-92 — на 37 АЗС, АИ-95 — на 34 АЗС, АИ-100 — на 5 АЗС, ДТ — на 69 АЗС, — говорится в сообщении в Telegram-канале МЦУ Краснодара.

Блогер Андрей Маковозов рассказал, что по дороге из аэропорта Краснодара в сторону Анапы «не встретил ни одной заправки, где можно было бы нормально заправиться бензином».

«Роснефть» — бензина нет. «Лукойл» — пусто. Другие заправки — тоже по нулям. Где-то есть только дизель и газ, и то далеко не везде. И так практически до самой Анапы

"«Роснефть» — бензина нет. «Лукойл» — пусто. Другие заправки — тоже по нулям. Где-то есть только дизель и газ, и то далеко не везде. И так практически до самой Анапы. Где-то висят цены, якобы бензин есть. Заезжаешь — нету бензина. На Виноградном, где поворот на Благовещенскую, на «Роснефти» бензина нету, а на «Русойле» огромная очередь также уходит вглубь посёлка. Единственное место, где сейчас увидел бензин, — у нас напротив Пятихаток, в Воскресенском, заправка «РусОйл»", — указал он.

Как следует из записи, на этой АЗС в наличии все виды топлива — АИ-95 — 84,5, АИ-92 — 79,5, но при этом была очередь.

«Конца очереди просто не видно. И самое показательное — сейчас людям уже, похоже, не до цен и не до качества топлива. Главное — успеть заправиться!» — пишет блогер.

Это сообщение набрало к 19:00 мск в его Telegram-канале «Маковозвы» 24 комментария.

"Люди домой наверное хотят уехать, стоят, ждут очереди", - предположил Павел.

"Вчера от Ростова до Краснодара бензина по трассе не было. В Краснодаре можно заправится но +-100р за 92, 95 сложнее, я вчера на Атане 95 заправил по 129 р. Лимит 20 литров был и очереди не было. Район Западного обхода" - пишет Анатолий Кузьмин.

"Лукойл что-то пустой постоянно, Газпромнефть еще выручает, но стоять от 4 часов. Роснефть то же самое", — пишет Надежда.

Я простояла в очереди 7 часов

Блогер Юрий Озаровский публиковал обращение подписчицы.

Хочу обратить внимание руководства «Газпромнефть» и подписчиков на ситуацию с заправкой в Анапе. Я простояла в очереди 7 часов. Причина стала понятна только у колонки: очередь регулируют неизвестные лица, которые пропускают своих знакомых без очереди (я лично видела, как люди обнимались с регулировщиком, после чего он ставил их вперед). Кроме того, эти же люди предлагают купить место в очереди или дозаправку из канистры за отдельную плату. Раньше на этой заправке дежурила полиция. Сейчас там находится только экипаж ДПС, который заявляет, что отвечает исключительно за пробки и к территории заправки отношения не имеет", - рассказала она.

Туристы уедут, уже чуть полегче будет

Блогер Макс Анский назвал семичасовые очереди «издевательством».

"Туристы уедут, уже чуть полегче будет. Да и эта ерунда с кучей АЗС по топливным, сейчас по сути всех загоняет на несколько других АЗС. Я последние 2 раза ездил на русойл 79.50 за 92 бенз. И отстоял 3 часа с 00 до 3х утра в Воскресенске", - написал AI

"Такое повсеместно. При мне на Роснефти на перекрестке солдатских и анапское шоссе человек заехал с другой стороны от очереди, поздоровался за руку с казаком и встал без очереди. Роснефть в Анапской вообще смех, казаки из кармана дают в аренду топливную карту. Её возвращали, естественно с денежкой" - пишет Денис

"Отпуск цен проблему не решит. Ну будет не 7 часов очередь, а 3. Легче от этого не станет, а цены опять взлетят" - пишетт EM.

"По 250 рублей за литр очередей не будет совсем", - возразил Макс Анапский

Прошу руководство сети разобраться, кто именно регулирует очередь по договору с АЗС, пресечь торговлю местами и вернуть порядок. Если ситуация не решится, буду вынуждена направить официальную претензию через форму обратной связи на сайте компании.