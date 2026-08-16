Власти Чечни рапортовали о раздаче продуктов в секторе Газа

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285 семей в секторе Газа получили помощь продуктами, в том числе 80 семей, которые живут в лагере Аль-Абир, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что общественный фонд имени Ахмата Кадырова начал проведение гуманитарной миссии в секторе Газа, которая охватит миллион человек. В ее рамках в лагеря беженцев уже доставлены продукты.

Власти Чечни периодически отчитываются об оказании помощи палестинским беженцам. Так, 22 июля глава республики Рамзан Кадыров сообщил о передаче им по 20 тысяч рублей от фонда имени Ахмата Кадырова. Для палестинских беженцев, находящихся на территории Чечни, власти также организовали благотворительную акцию, в ходе которой им раздали продукты.

В рамках очередного этапа акции продукты питания получили 285 семей в секторе Газа, среди них — 80 семей в лагере Аль-Абир, где сотни людей нашли лишь временное убежище, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Общий вес доставленной помощи составил 6,5 тонны — это овощи, фрукты, крупы и самое необходимое для тех, кто месяцами живёт в условиях нужды и неизвестности", — указал Кадыров.

Он напомнил, что помощь оказывает фонд Ахмата Кадырова, президентом которого является Аймани Кадырова. "Куратором гуманитарной миссии выступает помощник главы ЧР, секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров", — добавил глава Чечни.

Напомним, ранее власти Чечни отчитались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Глава Миннаца республики Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне ранее была приостановлена деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова.

Позже оказание помощи палестинским беженцам было возобновлено.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".



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