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Кавказский узел

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06:53, 29 июля 2026

Власти Чечни отчитались о помощи палестинским беженцам

Мешки с мукой. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DbVxNZ6ReRE (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для палестинских беженцев, находящихся на территории Чечни, власти организовали благотворительную акцию, в ходе которой им раздали продукты, сообщил гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются об оказании помощи палестинским беженцам. Так, 22 июля глава республики Рамзан Кадыров сообщил о передаче им по 20 тысяч рублей от фонда имени Ахмата Кадырова.

В Грозном прошла благотворительная акция для беженцев из Палестины, которую организовали власти республики. Семьям беженцев передали продукты Аргунского мясокомбината, муку от комбината "Колос", а также хлеб и напитки местных производителей. Для жителей поселка приготовили праздничный плов. Акцию приурочили к 75-летию со дня рождения Ахмата Кадырова, сообщила сегодня ночью на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Напомним, ранее власти Чечни отчитались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Глава Миннаца республики Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне ранее была приостановлена деятельность благотворительных организаций по сбору помощи для Палестины, власти объяснили это решение отсутствием прозрачности и опасениями, что деньги могут попасть не по назначению. При этом власти напомнили, что помощь Палестине оказывает фонд Кадырова.

Позже оказание помощи палестинским беженцам было возобновлено.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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