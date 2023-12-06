Обращение Дудаева к беженцам нарушило традицию кавказского гостеприимства

06 декабря 2023, 01:05

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Своим выступлением на русском языке перед беженцами глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев дал сигнал федеральным властям, что в Чечне не успевают решать проблемы уже приехавших беженцев из Палестины и пока не следует направлять в республику новые группы. При этом его упреки в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Чечню двумя группами прибыли 167 беженцев из Палестины, они размещены в оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. Глава Миннаца Дагестана на встрече в беженцами Беженцы из Палестины должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует, заявил глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на встрече с беженцами выступал в режиме монолога на русском языке, следует из видеозаписи, опубликованной в telegram-канале Дудаева 3 декабря. В видеозаписи продолжительностью более семи минут, Дудаев стоит на трибуне и обращается к беженцам, среди которых много детей. Слова самих беженцев на видео не приведены. Среди прочего Дудаев отметив, что в Чечне уживаются и мусульмане и христиане, но отметил, что в республике нет "разных религиозных течений", которые, "довели" ее до войны. Он отметил, что представители "всех конфессий и национальностей", в Чечне подчиняются главе республики. К 00.30 мск 6 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель парламента Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов не прокомментировали его выступление в своих telegram-каналах.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* сочла некорректными публичные упреки беженцам из зоны военных действий. По ее словам, очевидно, что беженцы прежде всего нуждаются в помощи. "Оказывать беженцам помощь должны вне зависимости от их этнической принадлежности и вероисповедания. И Чечня как часть РФ тоже должна исполнять Конвенцию в части обеспечения прав беженцев", - сказала она.

В то же время, по её мнению, никогда нет возможности быть полностью готовыми к приёму беженцев. "Беженцы — это всегда экстренная ситуация. И никогда заранее она неизвестна. Беженцы не появляются по плану. Наверное, не всё решено в Чечне. Но решать нужно. Тем более, 200-250 человек - это не проблема даже для посёлка, не говоря уж о субъекте федерации", - отметила Ганнушкина*.

Вместе с тем, она не видит проблемы в том, что беженцев поселят в сельской местности, а не в городе. "Где поселили — там поселили. Очень часто в разных странах беженцев селят и в отдаленных районах. Лишь бы условия были достойными", - пояснила Ганнушкина*.

Публичная речь Ахмеда Дудаева на русском языке не случайна, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Вероятно, слова, что они не могут быстро решить проблему беженцев, это сигнал федеральному центру. Мол, мы пока с этими беженцами не можем разобраться и не шлите нам новых. Размещение будет дольше происходить", - полагает он.

По словам Кутаева, Чечне хватает резервов для размещения сравнительно небольшого количества беженцев. "Отношение к палестинским беженцам в чеченском обществе обострённо-сочувственное. Властям и заморачиваться не надо с обеспечением. Если бы они предоставили им место проживания достойное, то обеспечение едой, одеждой и прочим люди взяли бы на себя добровольно. А мест проживания для беженцев в избытке. Мне кажется, они всю Палестину могли бы разместить. Потому что в Чечне огромное количество построенных, но пустующих зданий с жилыми площадями, которые принадлежат представителям властей", - сказал Кутаев.

Публичные высказывания в присутствии беженцев адресованы российским властям, согласился чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Но в любом случае это ненормально. Если людей приняли, то надо о них заботиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О беженцах чеченские адаты не говорят, но есть законы гостеприимства, отметил он. "Про беженцев не знаю, но гости - от бога. Надо исполнять его желания", - подчеркнул Титиев.

По его словам, отчасти в Чечне готовились к приёму беженцев, но в целом в кавказских республиках это первый опыт подобного рода. "Все-таки в республике знали о приезде беженцев и подготовили территорию оздоровительного лагеря. В других странах, конечно, практика принятия беженцев совсем иная. Там и лагерей, и общежитий много. Беженцев также размещают и в частных домах и в квартирах в многоэтажных домах. Но в Чечне и на Кавказе в целом таких условий нет. Я и не помню, чтобы к нам приезжали беженцы. Опыта нет. Но заниматься этим придется", - пояснил Титиев.

Он не видит большой разницы между Чечнёй и Дагестаном в условиях размещения беженцев. "Если говорить о возможностях трудоустройства, то в Дагестане с работой не намного лучше, чем в Чечне. Разницы особой нет, в городе или в селе", - считает Титиев.

"Кавказский узел" писал, что 21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. 2 декабря в республику приехала четвертая группа беженцев из Палестины.

Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.

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