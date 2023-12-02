Четвертая группа переселенцев из Палестины прибыла в Махачкалу

02 декабря 2023, 17:12

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Группа из четырех палестинцев прибыла сегодня в Дагестан, они отправлены в пункт временного размещения около Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 по 27 ноября в Махачкалу прибыли три группы палестинцев, всего более 140 человек 1 . Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей.

Сегодня утром "небольшая группа" из четырех человек, вынужденно покинувших Палестину, прибыла в Дагестан на поезде, их встретили представители МЧС и врачи, сообщило правительство Дагестана.

"В настоящее время они уже находятся в пункте временного размещения недалеко от г. Махачкалы, где с ними работают сотрудники социальной службы", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Это четвертая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестан, отмечается в публикации. "По поручению Главы РД Сергея Меликова для беженцев созданы необходимые условия для комфортного проживания, решаются вопросы их дальнейшего пребывания в регионе (в части оформления документов, обучения детей, трудоустройства и т.д.)", - сообщило правительство республики.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Чечне создана рабочая группа для приема 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района.

Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек - 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. 1 декабря в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из 116 человек. Их, как и первую группу палестинцев, решено разместить в оздоровительном лагере в селе Автуры.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Также 30 ноября семья палестинских беженцев из восьми человек прибыла на Кубань и разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило краевое управление МЧС.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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