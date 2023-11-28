Беженцы из Палестины рассказали о своих нуждах дагестанским чиновникам

28 ноября 2023, 19:02

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Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана.

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек.

Все беженцы размещены на одной из баз отдыха недалеко от Махачкалы. Для них организовано трехразовое бесплатное питание, все комнаты отапливаются, имеется прогулочная зона, детская площадка, учебный класс, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Дагестана.

В месте размещения переселенцев из Палестины в круглосуточном режиме работают медицинский пункт, психологи и социальные работники. Рядом с пунктом временного размещения находятся больница, школа и детский сад, сообщил источник

"Госпитализация прибывшим не понадобилась, всем детям будет оказана психологическая помощь", - сообщила уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

После прибытия первой группы палестинцев 25 ноября, их представитель Сакер Самир на встрече с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимовым озвучил просьбу обеспечить беженцев сотовой связью и интернетом для связи с оставшимися в Палестине родными. "Этот вопрос был решен оперативно, у переселенцев есть доступ к сотовой и интернет-связи", - сообщил представитель регионального правительства.

Также, по его словам, беженцы просили оформить документы тем, кто их не имеет, и дать возможность желающим получить российское гражданство. Эти вопросы будут решаться в рабочем порядке, отметили в правительстве Дагестана.

В первую очередь планируется сформировать социальные паспорта на каждого прибывшего, чтобы определить потребность по количеству мест для детей в детсадах и школах. В последующем будут решаться вопросы трудоустройства переселенцев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минтруда Дагестана.

В ведомстве отметили, что к ним поступает много обращений от жителей Дагестана, которые хотят оказать помощь прибывшим палестинцам, и даже взять на усыновление детей. Однако детей-сирот среди прибывших переселенцев нет, все дети прибыли в сопровождении родителей или родственников. Оказать помощь люди могут, обратившись в штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев с территории Палестины, организованный на базе Минтруда Дагестана, добавили в министерстве..

Объявлен новый сбор средств для жителей в Сектора Газа. Из необходимых 40 миллионов рублей собрано уже около 32 миллионов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в фонде "Инсан".

Как рассказали в фонде, помощь будет оказываться и прибывшим в Дагестан беженцам из Палестины, в частности, многодетным семьям. "У Эсет Косумовой пятеро детей, ей удалось уехать из Сектора Газа. Ее муж-палестинец работает врачом и не стал покидать страну в тяжелое для нее время. Сейчас семья в безопасности, хоть и не в полном составе. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, чтобы они смогли наладить свою жизнь в Дагестане и ни в чем не нуждались", - рассказал представитель фонда "Инсан".

Напомним, мусульмане Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил Сергей Меликов.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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