25 ноября 2023, 23:23

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Около 50 палестинских беженцев приехали в Дагестан, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов. Объявлен сбор помощи для прибывающих беженцев.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября власти сообщили, что готовы принять в Дагестане до 200 беженцев из Палестины. Правительство республики отчиталось о финансировании помощи беженцам. На размещение палестинцев в Дагестане власти республики выделили 8,2 миллиона рублей.

Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов. "Около 50 человек уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания. <...> Все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, беру на личный контроль", - написал он в своем Telegram-канале в 22.20 мск.

На видео, которое приложено к публикации, беженцам, в том числе женщинам, помогают выйти из поезда, спустить по ступенькам чемоданы и тюки с поклажей. У поезда беженцев встречает председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Таке показаны кадры, как беженцы садятся в автобус.

Беженцы прибыли в пункт временного размещения, сообщило правительство Дагестана в 22.44 мск, опубликовав видеозапись, на которой несколько человек выходят из автобуса. "Через некоторое время прибывших граждан пригласят на ужин", - говорится в Telegram-канале правительства.

Администрация Карабудахкентского района сообщила сегодня, что беженцы не будут размещены в санатории "Леззет", как планировалось ранее. " В итоге было решено заселить их в другом месте", - говорится в сообщении.

Районные власти также отметили, что многие жители хотят помочь беженцам. "Наши жители хотят хоть чем-то помочь этим людям: кто продуктами, кто-то деньгами, кто-то готов детей взять на воспитание, а кто-то и целиком всю семью на содержание. Но сейчас этим людям в первую очередь нужно почувствовать себя в безопасности, а для этого как минимум они должны побыть в тишине", - указано в сообщении. Также администрация Карабудахкентского района сообщила, что фонд "Берекет" объявил сбор средств для беженцев.

На странице фонда "Берекет" в Instagram* размещено объявление о начале сбора средств для беженцев "Для их комфортного пребывания необходимы продукты, средства гигиены и многое другое", - говорится в сообщении.

24 ноября правительство Дагестана сообщило, что штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев (одежды, продуктов питания, товаров для детей и средств личной гигиены) организован в здании Центра социального обслуживания населения Минтруда в Махачкале. Также будет проводиться и сбор средств для прибывающих в республику беженцев, предполагается, что им займется фонд "Все вместе". "Но в фонде «Все вместе» этот сбор должен осуществляться отдельной строкой, как помощь палестинцам, которые размещены в Дагестане", - подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сочувствует большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

"Кавказский узел" также писал, что представители благотворительного фонда "Инсан" договорились в Египте с движением "Красный Полумесяц", имеющим доступ на территорию сектора Газа, о передаче продуктов и медикаментов, которые приобретаются на деньги, собранные жителями Дагестана. Также часть благотворительной помощи будет отправлена из Дагестана самолетом МЧС, сообщили 14 ноября в фонде, всего 100 тонн груза.

Напомним, сбор помощи палестинцам проходит и в других республиках СКФО. Так, 15 ноября власти Чечни отчитались, что в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины" собрано более 68 миллионов рублей, на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции.

Рамзан Кадыров 18 ноября сообщил, что в Египет прибыл борт МЧС с 30 тоннами гуманитарного груза из Чечни для жителей сектора Газа. По его словам, продукты и предметы первой необходимости были закуплены региональным фондом имени Кадырова и за счет средств, которые были выручены по итогам прошедшей 15 ноября благотворительной акции.

В Карачаево-Черкесии жители, просившие организовать сбор помощи для жителей Палестины, активно участвуют в акции, объявленной правительством республики, рассказали 16 ноября организаторы акции и местные активисты. Участие в сборе помощи они пояснили нравственным выбором и стремлением поддержать нуждающихся. 20 ноября глава республики отчитался, что 30 тонн гуманитарной помощи, купленной правительством на деньги участвовавших в сборе жителей Карачаево-Черкесии, готовятся к отправке жителям Палестины.

13 ноября стало известно, что сбор помощи для жителей Палестины начался в 24 пунктах в городах и районах Ингушетии. Жителей Ингушетии призвали приносить одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. 20 ноября глава республики сообщил, что собрано 104 тонны помощи. 24 ноября сбор помощи был закрыт, жители республики собрали 79 миллионов 475 тысяч рублей.

3 ноября правительство Кабардино-Балкарии объявило, что направит 20 тонн гуманитарного груза (лекарства, продукты и предметы первой необходимости) жителям сектора Газа. В сборе и доставке помощи задействованы муфтият и МЧС, сообщили власти республики.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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