24 ноября 2023, 18:44
Власти Дагестана выделили более 8 млн на нужды палестинских беженцев
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Жители Дагестана изъявляют готовность усыновить палестинских сирот, а правительство республики отчиталось о финансировании помощи беженцам. На размещение палестинцев в Дагестане власти выделили 8,2 миллиона рублей.
Как писал "Кавказский узел", представители благотворительного фонда "Инсан" договорились в Египте с движением "Красный Полумесяц", имеющим доступ на территорию сектора Газа, о передаче продуктов и медикаментов, которые приобретаются на деньги, собранные жителями Дагестана. Также часть благотворительной помощи будет отправлена из Дагестана самолетом МЧС, сообщили 14 ноября в фонде, всего 100 тонн груза. 21 ноября власти сообщили, что готовы принять в Дагестане до 200 беженцев из Палестины.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов распорядился сегодня выделить 8,2 миллиона рублей из резервного фонда правительства республики для оплаты расходов в связи с организацией временного размещения и питания палестинских беженцев. Средства будут перечислены Минтруду Дагестана, сообщило сегодня правительство Дагестана в своем Telegram-канале.
Глава правительства также утвердил состав межведомственной рабочей группы по организации приема, размещению, социально-бытовому обустройству, оказанию гуманитарной помощи и социальной защите палестинцев, указано в сообщении.
Он отметил, что ключевыми станут вопросы безопасности беженцев. "Совсем скоро к нам приедет первая группа палестинцев - это порядка 50 человек, которые были вынужденные покинуть свою страну. Наша задача обеспечить им достойную встречу, размещение в пункте временного пребывания и решение всех их социально-бытовых вопросов. Ранее мною были даны поручения обеспечить трансфер, обустройство и безопасность прибывающих лиц. Необходимо обеспечить их безопасность как на протяжении всего маршрута, так и на месте их проживания", - приводятся слова Абдулмуслимова в Telegram-канале правительства.
По его словам, власти республики должны "продемонстрировать свое гостеприимство, обеспечив их горячей едой, теплой одеждой, ночлегом и медицинским обследованием". "Сделать все, чтобы они чувствовали себя в республике комфортно и спокойно", - подчеркнул глава правительства.
Каждому прибывшему беженцу из Палестины в Дагестане составят социальные паспорта, сообщил министр труда и социального развития РД Мурад Казиев на совещании. По его словам, в санатории "Леззет", где разместятся беженцы, "будет организовано трехразовое питание", отопление в лагере включено, говорится в сообщении в Telegram-канале Минтруда.
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Автор: "Кавказский узел"