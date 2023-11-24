Помощь для Палестины. Фото: пресс-служба главы и правительства РИ

24 ноября 2023, 15:44

Более 79 миллионов рублей собрали в Ингушетии для жителей Палестины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ингушетии собрали 79 миллионов 475 тысяч рублей для помощи палестинцам, сбор помощи остановлен.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии 10 ноября поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 20 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что жители собрали 104 тонны гуманитарной помощи.

Общая сумма собранных средств в рамках объявленной для жителей Палестины благотворительной акции составила 79 миллионов 475 тысяч рублей, говорится в Telegram-канале  "Помощь Палестине", который создан министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Сбор средств закрыт, указано в сегодняшнем сообщении.

Акция вызвала большой отклик жителей республики, сообщили в фондах "Тешам" и "КДЛ". "Ежедневно на пункт сбора помощи приходило около 3 тысяч человек, это жертвователи и волонтеры, представители государственных организаций и бизнеса, взрослые, дети и пожилые. Разных возрастов и социального статуса. Эта акция была одной из самых масштбных в истории Ингушетии", - рассказал 23 ноября газете "Ингушетия" представитель одного из фондов.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Одиночные пикеты в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале", "Первая партия гуманитарного груза для палестинцев отправлена из Дагестана", "Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи в сектор Газа".

Автор: "Кавказский узел"

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