Более 79 миллионов рублей собрали в Ингушетии для жителей Палестины

Акция вызвала большой отклик жителей республики, сообщили в фондах "Тешам" и "КДЛ". "Ежедневно на пункт сбора помощи приходило около 3 тысяч человек, это жертвователи и волонтеры, представители государственных организаций и бизнеса, взрослые, дети и пожилые. Разных возрастов и социального статуса. Эта акция была одной из самых масштбных в истории Ингушетии", - рассказал 23 ноября газете "Ингушетия" представитель одного из фондов.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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