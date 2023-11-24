24 ноября 2023, 15:44
Более 79 миллионов рублей собрали в Ингушетии для жителей Палестины
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Жители Ингушетии собрали 79 миллионов 475 тысяч рублей для помощи палестинцам, сбор помощи остановлен.
Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии 10 ноября поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 20 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что жители собрали 104 тонны гуманитарной помощи.
Общая сумма собранных средств в рамках объявленной для жителей Палестины благотворительной акции составила 79 миллионов 475 тысяч рублей, говорится в Telegram-канале "Помощь Палестине", который создан министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Сбор средств закрыт, указано в сегодняшнем сообщении.
Акция вызвала большой отклик жителей республики, сообщили в фондах "Тешам" и "КДЛ". "Ежедневно на пункт сбора помощи приходило около 3 тысяч человек, это жертвователи и волонтеры, представители государственных организаций и бизнеса, взрослые, дети и пожилые. Разных возрастов и социального статуса. Эта акция была одной из самых масштбных в истории Ингушетии", - рассказал 23 ноября газете "Ингушетия" представитель одного из фондов.
Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.
Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.
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Автор: "Кавказский узел"