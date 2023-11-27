Третья группа палестинцев прибыла в Дагестан

27 ноября 2023, 12:42

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В Махачкалу прибыла третья группа палестинцев из 70 человек. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября в Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины из 27 человек, включая 14 детей. Они были направлены в пункт временного размещения.

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. Их отправили в пункт временного размещения.

Сегодня утром в Дагестан прибыла третья группа жителей Палестины из 70 человек, в том числе 42 детей в возрасте до 17 лет, сообщило в своем телеграм-канале правительство республики. "Здесь они получат статус беженцев и первое время будут проживать в пункте временного размещения, развернутого на одной из комфортабельных баз отдыха", - говорится в сообщении.

На железнодорожном вокзале Махачкалы жителей Палестины встретили представители властей Дагестана, сотрудники МЧС, врачи и психологи, отмечается в публикации.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил Сергей Меликов.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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