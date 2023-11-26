Группа из 27 палестинских беженцев прибыла в Махачкалу

26 ноября 2023, 14:31

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В Дагестан прибыла вторая группа беженцев из Палестины, в ней 27 человек, включая 14 детей. Они направлены в пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел",25 ноября в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. Их отправили в пункт временного размещения.

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей.

Сегодня в Махачкалу прибыла вторая группа жителей Палестины из 27 человек, в том числе 14 детей. На железнодорожном вокзале их встретили представители властей, МЧС, психологи и врачи, которые сопроводили их до пункта временного размещения, где уже находятся палестинцы, прибывшие вчера, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Каждый из прибывающих по-своему переживает случившееся. Один из палестинцев, выйдя с поезда, первым делом совершил земной поклон на мирной дагестанской земле. Позже он поделился, что потерял в Секторе Газа своего сына", - говорится в публикации в телеграм-канале правительства.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно, как беженцы выходят из вагона поезда. У вагона их встречают сотрудники и помогают выносить чемоданы. Один из мужчин совершает на перроне земной поклон. В следующих кадрах видео показано, как этого мужчину сопровождает по перрону сотрудница МЧС.

Напомним, мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. Глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил глава Дагестана.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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