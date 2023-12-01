Число прибывших в Чечню палестинцев достигло 167

01 декабря 2023, 10:05

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В Чечню прибыла вторая группа переселенцев из Палестины, в ней 59 взрослых и 57 детей. Их, как и первую группу палестинцев, решено разместить в оздоровительном лагере в селе Автуры.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября в Чечню прибыла первая группа из 51 жителя Палестины, в том числе 27 детей. Их было решено разместить в детском оздоровительном лагере "Горный ключ".

В Чечне создана рабочая группа, которая готовится к приему 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района, сообщило 21 ноября управление МЧС по Чечне.

На железнодорожный вокзал Грозного сегодня прибыла вторая группа переселенцев из Палестины. В этой группе 116 человек, из них 57 - дети, сообщает "Чечня Сегодня".

Первая группа переселенцев из сектора Газа размещена в селе Автуры на базе детского оздоровительного лагеря «Горный ключ». Второй группе также планируется предоставить аналогичные условия, пишет сегодня "Грозный-информ".

Напомним, 15 ноября власти Чечни отчитались о сборе 68 миллионов рублей в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины", на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции. Рамзан Кадыров 18 ноября сообщил, что в Египет прибыл борт МЧС с 30 тоннами гуманитарного груза из Чечни для жителей сектора Газа.

Власти Дагестана 21 ноября также сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 по 27 ноября в Махачкалу прибыли три группы палестинцев. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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