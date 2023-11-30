Более 30 палестинских беженцев прибыли на Кубань

30 ноября 2023, 16:11

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Семья палестинских беженцев из восьми человек, прибывшая сегодня на Кубань, разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило МЧС.

Семья Аль-Наджар из пяти взрослых и трех детей, приехала сегодня в Краснодар. На железнодорожном вокзале беженцев из Сектора Газа встретили сотрудники управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство сообщило что мать семейства родом из Краснодара, где у нее живут родные, у ее мужа также есть российское гражданство. "В перспективе у большого семейства Аль-Наджар – приобретение собственного жилья. Пока беженцы разместились у краснодарских родственников", - отчиталось ведомство на своем сайте.

В Краснодарский край с начала обострения палестино-израильского конфликта прибыл 31 беженец из Сектора Газа, в том числе 13 детей. "Семьи размещены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, в населенных пунктах Динского и Тимашевского районов. Сотрудники МЧС оказывают вынужденным переселенцам всю возможную помощь", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что две республики Северного Кавказа отчитались об организованном приеме беженцев. Так, 29 ноября в Чечню прибыли более 50 жителей Палестины, в том числе 27 детей. Взрослым переселенцам будет предложено трудоустройство, а детям - школьное обучение, сообщили власти республики. Ранее МЧС республики сообщило, что в Чечне создана рабочая группа, которая готовится к приему 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры.

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, заблокировав сектор Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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