Аналитики поспорили об инициаторах приема палестинцев в Дагестане и Чечне

01 декабря 2023, 13:09

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Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, указали кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из Палестины из 116 человек. Их, как и первую группу палестинцев, решено разместить в оздоровительном лагере в селе Автуры. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины.

В Чечне создана рабочая группа, которая готовится к приему 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района, сообщило 21 ноября управление МЧС по Чечне. Власти Дагестана 21 ноября также сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. С 25 по 27 ноября в Махачкалу прибыли три группы палестинцев, всего более 140 человек. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана.

Прибытие беженцев в Дагестан и Чечню организовано по инициативе федеральных властей, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. "Скорее всего, принять беженцев - это российская инициатива. И когда была принята эта инициатива, встал вопрос, куда их направлять, чтобы меньше всего было возмущений. Было решено отправить их в Чечню и Дагестан, и местным властям были даны определенные указания по этим вопросам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прием 250 беженцев в Чечне и 200 в Дагестане – это серьезный вклад в помощь палестинцам, считает Ярлыкапов. "Это серьезный вклад, поскольку всех беженцев надо обеспечить жильем, кормить, лечить, помогать в адаптации. Кстати говоря, большинство прибывших – это люди, у которых корни российские, вы знаете, что много россиянок замуж выходили там, у многих есть гражданство российское. В этом смысле им будет легче адаптироваться. Но я не исключаю, что среди них также могут быть арабы, с которыми нужно работать. В целом, мне кажется, местным властям предстоят серьезные траты", - сказал он.

30 ноября семья палестинских беженцев из восьми человек прибыла на Кубань и разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило краевое управление МЧС.

С учетом значительного внимания властей Чечни и Дагестана к приему беженцев, их число в этих регионах не увеличится, предположил Ярлыкапов. "Причина в том, что палестинцам очень трудно выбираться оттуда, напрямую попасть в Россию. Все будет зависеть от того, насколько будет большое желание у палестинцев оказаться в РФ. Ну и немаловажно то, как будет продолжаться [военная] операция. Сегодня израильтяне вроде бы возобновили ее. Все эти вопросы будут иметь большое значение в том, будет наплыв [палестинцев] в РФ или нет", - сказал он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также считает прием палестинских беженцев в Чечне и Дагестане инициативой Кремля. "Скорее всего это инициатива Кремля. Но при этом это тот редкий случай, когда инициатива федеральных властей и настроения общества совпадают. Поэтому могу смело сказать, что и в Чечне, и в Дагестане приезд палестинских беженцев будет восприниматься положительно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Среди прибывших беженцев – граждане России и люди, имеющие родственные связи с россиянами, отметил Кутаев. "Из сектора Газа палестинцев выпускают по признакам того, что у них есть иностранное гражданство или родственные связи. Среди прибывших в Чечню и Дагестан есть граждане РФ. В целом 250 и 200 беженцев - это серьезный вклад с учетом того, что беженцев надо кормить, лечить, обеспечивать жильем, выделять средства. Им также нужно особое внимание", - указал он.

По мнению кавказоведа, не исключено, что с учетом значительного внимания властей Чечни и Дагестана к приему беженцев, увеличится их число в этих регионах. "Я это не исключаю. Если война затянется и если надо будет выводить определенное количество беженцев, то их количество в России может увеличиться. Естественно, желанием многих палестинцев будет, чтобы их приняли в мусульманских регионах России. Таким образом, не только Чечня и Дагестан, но и другие регионы тоже могут быть привлечены к приему палестинских беженцев", - сказал он.

Политолог Сергей Жаворонков, напротив, считает, что прием переселенцев из Палестины - это инициатива чеченских и дагестанских властей. "Это, скорее, местная инициатива, потому что цифра на самом деле очень маленькая... Это в общем капля в море. Мы помним, как Турция, Европейский союз, когда была война в Сирии, принимали беженцев миллионами. А в данном случае это такая местная инициатива, больше связанная с пиаром", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в контексте общего числа пострадавших в Палестине 250 беженцев в Чечне и 200 в Дагестане имеет больше символическое значение. "Ведь Египет не пропускает на свою территорию жителей Газы, за исключением тех, у кого есть иностранное гражданство. Соответственно, если у человека есть иностранное гражданство, то возникает вопрос, а так ли Россия для него привлекательна, чтобы он ехал именно в РФ, а не в ту страну, где у него есть гражданство? Поэтому мне кажется, что прибывшие – это в основном граждане РФ. Вообще сначала сообщалось, что в Газе проживает несколько десятков граждан РФ. Если верить в эту цифру, то сейчас озвученные чеченскими властями цифры завышены", - отметил Жаворонков.

Политолог также уверен, что в ближайшее время число палестинских беженцев не увеличится. "Россия вряд ли будет принимать коренных жителей Палестины, самих палестинцев. Сюда приехали люди, у которых российское гражданство или родственные связи. А их количество не такое большое. Поэтому очевидно, что в ближайшее время их количество в РФ вряд ли будет расти", - указал он.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей.

Для бюджетов Чечни и Дагестана прибытие палестинских беженцев – незначительная нагрузка, добавил он. "Предоставить какие-то простенькие гостиницы, небольшое пособие, которое в России крайне маленькое, это все же не Германия. То есть в этом плане речь не идет о больших затратах", - сказал Жаворонков.

Напомним, 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. Глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил глава Дагестана.

Власти Чечни 15 ноября отчитались о сборе 68 миллионов рублей в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины", на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции. Рамзан Кадыров 18 ноября сообщил, что в Египет прибыл борт МЧС с 30 тоннами гуманитарного груза из Чечни для жителей сектора Газа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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