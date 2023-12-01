"Хамас" отпустил невесту ростовчанина в последний день перемирия

01 декабря 2023, 11:27

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Боевики движения "Хамас" отпустили невесту ростовчанина Александра Труфанова в последний день перед возобновлением боевых действий, сам Труфанов остался в заложниках.

Как писал "Кавказский узел", бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамас" в начале обострения палестино-израильского конфликта. Ее дочь Елена Труфанова 30 октября была показана на ролике, снятом боевиками. 29 ноября 73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова были освобождены, но 28-летний внук Татти Александр Труфанов и его невеста Сапир Коэн оставались в плену.

Ирине Татти 73 года, ранее она работала в ростовской детской поликлинике, а также в тубдиспансере врачом-фтизиатром. Около пяти лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Они жили в небольшом городе Беэр-Шева рядом с сектором Газа. Во время нападения пожилую ростовчанку, её дочь и внука захватили в заложники, а зять Ирины Виталий Труфанов был убит.

Боевики "Хамас" освободили израильтянку Сапир Коэн - невесту Александра Труфанова. Сам Труфанов последним из членов своей семьи остается в заключении, сообщает сегодня 161.ru.

По словам друга семьи, Сапир Коэн отпустили 30 ноября, в последний день перемирия в секторе Газа. Сейчас девушка находится в Израиле, пишет издание.

Израильская армия (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против "Хамас" в связи с тем, что боевики движения нарушили условия перемирия, открыв стрельбу в сторону израильской территории, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации "Хамас" в секторе Газа", - цитирует сегодня сообщение "Интерфакс".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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