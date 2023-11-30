Две ростовчанки освобождены из плена "Хамас"

30 ноября 2023, 03:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти и ее дочь Елена Труфанова, захваченные в заложники при нападении боевиков "Хамас" на Израиль в начале октября, освобождены из плена. Внук Ирины Татти вместе со своей невестой остается в заложниках.

Как писал "Кавказский узел", бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамас" в начале обострения палестино-израильского конфликта. Ее дочь Елена Труфанова 30 октября была показана на ролике, снятом боевиками.

Ирине Татти 73 года, ранее она работала в ростовской детской поликлинике, а также в тубдиспансере врачом-фтизиатром. Около пяти лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Они жили в небольшом городе Беэр-Шева рядом с сектором Газа. Во время нападения пожилую ростовчанку, её дочь и внука захватили в заложники, а зять Ирины был убит.

73-летняя Ирина Татти и ее 50-летняя дочь Елена Труфанова были освобождены 29 ноября вместе с группой других израильских заложников. Сотрудники миссии Красного креста вывезли их в Египет, откуда представители израильских спецслужб перевезли женщин в город Офаким на юге Израиля, сообщило издание Ynetnews.

Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram-канале сообщила, что две освобожденные заложницы доставлены в больницу для медицинского обследования и могут встретиться там с родными. Имена освобожденных в этой публикации не указаны.

Ирина Татти, как и ее дочь, имеют российское гражданство, в связи с чем "Хамас" представил их освобождение как "дань уважения Путину", отмечает издание Haaretz.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов после освобождения россиянок подчеркнул, что российская сторона непосредственно контактировала с представителями "Хамас". Согласно сообщению Викторова, обеих ростовчанок удалось вызволить из плена "поистине огромными усилиями российских дипломатов и представителей Минобороны России".

Зять Ирины Татти, муж Елены Виталий Труфанов был убит во время нападения боевиков. 28-летний внук Ирины Александр вместе со своей невестой Сапир Коэн остаются в плену.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, заблокировав сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.