Ирина Татти. Фото из Telegram-канала "Яблоко.Дон" от 01.11.23, https://t.me/apple_don/5258

02 ноября 2023, 00:57

Семья из Ростова-на-Дону находится в заложниках у "Хамас"

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Бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамас" в начале обострения палестино-израильского конфликта, сообщил глава еврейской общины города. Ее дочь 30 октября была показана на ролике, снятом боевиками.

Ростовчанка Ирина Татти вместе с дочкой и внуком после обострения палестино-израильского конфликта была захвачена в плен боевиками "Хамас", сообщило сегодня издание 1rnd со ссылкой на председателя Ростовской еврейской общины Михаила Потапова. Он сообщил, что узнал об этом от коллег в Израиле.

Ирине Татти 73 года, ранее она работала в ростовской детской поликлинике, а также в тубдиспансере врачом-фтизиатром. Около пяти лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Они проживали в небольшом городе рядом с сектором Газа. Во время конфликта пожилую ростовчанку, её дочь и внука захватили в заложники, а зять Ирины был убит, сообщил Потапов.

Ирина Татти жила в Беэр-Шева - небольшом городке, который располагается в 40 километрах от сектора Газа, сообщило 1 ноября  издание Donday со ссылкой на знакомую Ирины.

В заложниках у "Хамас" находится сама Ирина Татти (издание приводит ее фамилию как Тати - прим. "Кавказского узла"), ее дочь, внук и его невеста, сообщило издание "Вести. Израиль по-русски". Дочь Ирины была на кадрах ролика, на котором три заложницы обратились к властям Израиля с требованием об освобождении. Его "Хамас" распространило 30 октября.

Плакат о розыске Ирины Татти и ее семьи. Скриншот фото https://www.vesty.co.il/main/article/ryi5ie6f6 от 30.10.23Коллега внука Ирины, Александра Трупанова (также в СМИ называется фамилия Труфанов) Роман Янчевский, сообщил, что Александру 27 лет, он работал в Amazon, а в день, когда их захватили в заложники, вместе со своей девушкой, Сапир Коэн, поехал к родителям. По словам, у семьи не осталось родных в Израиле, говорится в публикации от 30 октября.

Также издание опубликовало плакат о розыске Ирины, ее дочери Елены, внука Александра и его невесты. 

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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Примечание:

"Посол Израиля предложил помощь с эвакуацией дагестанским евреям", "Четверо пострадавших в аэропорту Махачкалы остаются в больницах", "Ущерб махачкалинском аэропорту оценен в 285 миллионов рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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