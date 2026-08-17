22 художника приняли участие в VI симпозиуме "Цвета Дизака" в Армении

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В Капане открылась итоговая выставка в рамках VI симпозиума "Цветы Дизака", на которой 22 художника представили 41 художественную работу.

Как писал "Кавказский узел", первый симпозиум "Цвета Дизака" прошел в Нагорном Карабахе в 2017 году по инициативе отдела культуры и по вопросам молодежи Гадрутской районной администрации. Цель мероприятия - представить культурной наследие региона Дизак (средневековое название Гадрута) посредством живописи. Пятый симпозиум состоялся в сентябре прошлого года.

В городе Капане Сюникской области Армении состоялась итоговая выставка, на которой была представлена 41 художественная работа, созданная художниками в рамках VI Международного художественного симпозиума «Цвета Дизака».

Симпозиум проходил с 10 по 16 августа 2026 года, в нем приняли участие 22 художника из Нагорного Карабаха, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, России, Южно-Африканской Республики, Сербии, Черногории и Италии.

«В течение недели художники работали в разных уголках Сюника, открывая для себя его пейзажи, архитектуру и атмосферу и переводя свои впечатления на язык живописи. Все картины, созданные в рамках симпозиума, по традиции, художники передали в дар центру «Дизак Арт». Таким образом созданная во время проекта коллекция пополнит культурный фонд нашего центра», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель центра Еразик Аванесян.

По ее словам, «экспозиция продлится 10 дней, вход бесплатный». В этом году спонсорами мероприятия выступили компании Landmark Capital, Kataro, SOS Chretiens Orient и частные предприниматели. «Цвета Дизака» - международная акция для профессиональных художников, которая в последние два года является единственной подобной инициативой в Армении. Уникальность нашего проекта заключается не только в возможности художников через творчество открывать для себя особенности и красоту различных регионов Армении. Симпозиум стал своеобразной платформой для совместного творчества, обмена профессиональным опытом и укрепления культурных связей между художниками из разных стран», - добавила Аванесян.

«Для нас поддержка культурных инициатив - это возможность внести свой вклад в развитие культурной жизни Армении и создать пространство, где люди могут объединяться, общаться и вдохновлять друг друга через искусство, по-новому увидеть Армению и представить ее красоту через искусство, именно поэтому мы поддержали VI Международный художественный симпозиум «Цвета Дизака», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Landmark Capital.

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