Главная   /   Лента новостей
00:56, 8 августа 2025

Карабахский симпозиум живописи продолжил работу в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием заявок для участия  в пятом Международном симпозиуме живописи "Цвета Дизака" начат в Армении. Первые четыре симпозиума проходили в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", первый симпозиум "Цвета Дизака" прошел в Нагорном Карабахе в 2017 году по инициативе отдела культуры и по вопросам молодежи Гадрутской районной администрации. На выставке четвертого симпозиума в Степанакерте в июле 2021 года было представлено более 70 работ 18 художников.

Общественная организация "Дизак Арт" объявила о приеме заявок для участия в пятом Международном симпозиуме живописи "Цвета Дизака", который пройдет в сентябре в Армении. 

Организация была создан в Армении в 2020 году гадрутцами (Дизак - историческое армянское название Гадрутского района Нагорного Карабаха, - прим. “Кавказского узла”). В результате войны 2020 года Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана, а его жители стали вынужденными переселенцами.  

"Три симпозиума проходили в Гадруте до войны 2020 года, в результате которой Гадрутский район был оккупирован Азербайджаном. Когда зарегистрировали организацию, решили, что успешные проекты необходимо продолжить. Четвертый симпозиум организовали в  Степанакерте. Но после из-за блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), насильственной депортации населения в 2023 году и финансовых трудностей проведение пятого симпозиума стало возможно только в этом году. Прием заявок начался, он продлится до 10 августа. Будут выбраны  20 художников из Арцаха, Армении и других стран. Мероприятие пройдет в сентябре в течение недели в Гегаркуникской области Армении, где природа напоминает Гадрут", - рассказала  сооснователь организации "Дизак Арт" Еразик Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Пятый Международный симпозиум живописи "Цвета Дизака" пройдет с 22 по 28 сентября в Дпарабаке. Мероприятие "объединяет художников из Армении и других стран для творческого обмена, культурного диалога и создания новых работ", отмечается в сообщении организаторов на странице симпозиума в соцсети. 

Аванесян добавила, что во время войны 2020 года эвакуация жителей Гадрута была внезапной, поэтому "не удалось вывезти 170 работ, сделанные в рамках первых трех симпозиумов". "Холсты симпозиума 2021 года, а это более 60 работ, находятся в фонде нашей организации и периодически выставляются для посетителей. По итогам пятого симпозиума, также запланирована выставка", - сказала она.

Молодой художник из Степанакерта Михаил Хачатрян уже заполнил заявку для участия в симпозиуме, так как любит работать на пленере. "Я недавно окончил учебу, а начинать творческую  карьеру необходимо начинать с серьезных, но в то же время приятных мероприятий. Я решил, что если есть возможность работать и общаться, то это надо использовать", - поделился размышлениями молодой художник.

Он добавил, что живет с родителями и младшими братьями - студентами колледжа, на съемной квартире в Ереване. Чтобы облегчить трудности семьи, он  устроился на работу, которая далека от творческой. "Поэтому для меня важно участвовать в этом симпозиуме. Для меня это возможность показать себя и войти в круг художников", - пояснил Хачатрян корреспонденту “Кавказского узла”.

Армине Саргсян из Степанакерта рада, что проект "Цвета Дизака" продолжен: в условиях сильной конкуренции "карабахским художникам необходима поддержка и площадка для реализации", отметила она. 

"В Арцахе художников-живописцев не так много было, мы всех знали, их работы постоянно выставлялись. В Армении все стали вынужденными переселенцами, непосильные социальные проблемы не оставляют места для творчества. Я жена художника, знаю это.  Поэтому любая возможность творить мной приветствуются", - сказала Саргсян.

Она добавила, что посещала все выставки симпозиума "Цвета Дизака" - по оценке Саргсян, мероприятия были интересными, а работы качественными.

"Особенно было интересно, как иностранные художники прочувствовали природу  Арцаха, какие детали подчеркнули в своих работах. Очень жаль, что такого больше не будет. Но если будет выставка работ пятого симпозиума, я обязательно пойду посмотреть. Возможно, найду там что-то родное из Арцаха", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". 

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

