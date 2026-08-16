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23:00, 16 августа 2026

Власти пострадавших от разлива мазута муниципалитетов Кубани потребовали компенсации за уборку берега

Танкер "Волгонефть-239". Скриншот фото https://fleetphoto.ru/photo/369444/?&lang=ru.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Анапы требует от компаний "Волготранснефть", "Кама Шиппинг" и "Каматрансойл" и страховщиков компенсировать 601 миллион на уборку берега от мазута и утилизацию загрязненного грунта, власти Темрюкского района — 28 миллионов. "Морспасслужба" требует возместить 485 миллионов, которые потрачены на очистку акватории Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", начались слушания по иску "Морспасслужбы" к "Кама шиппингу" - владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212", "Волгатранснефть" привлечена в качестве соответчика. "Морспасслужба" требует возмещения расходов, понесенных в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Представители "Волгатранснефти" и "Кама Шиппинга" подали ходатайство о создании фондов ограниченной ответственности суммарно на 1 миллиард рублей, за счет этих фондов предполагается выплачивать ущерб, который может быть взыскан за разлив нефти под Анапой. 13  февраля  2025 года тот же суд назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам затонувших танкеров. Сумма штрафа ничтожна и несопоставима с ущербом природе от разлива мазута, указали пользователи Telegram.

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
13:35 09.07.2026
Разлив мазута в Черном море
Год назад, 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе два российских танкера с мазутом потерпели крушение из-за шторма. Произошел масштабный разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. В мае 2026 года власти Анапы объявили об открытии купального сезона.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Арбитражный суд Краснодарского края принял ходатайство мэрии Анапы о присоединении своего иска о взыскании ущерба от разлива мазута к требованиям ФГБУ "Морспасслужба". Администрация Темрюкского района уже признана участником объединенного процесса по иску "Морспасслужбы",  сообщил "Коммерсант".

Ответчиками являются владельцы и фрахтователи затонувших танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а также страховщики ВСК и "Абсолют страхование".

В мае в деле по иску "Морспасслужбы" суд создал фонд ограничения ответственности страховщиков с гарантией АО "Российская национальная перестраховочная компания" на 1,06 млрд рублей. Другим взыскателям предложено заново заявлять свои требования в рамках именно этого процесса.

Администрация Анапы требует от компаний "Волготранснефть", "Кама Шиппинг" и "Каматрансойл", владельцев и фрахтователей затонувших судов, а также от страховщиков компенсировать свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сумме 601 миллиона рублей, которые потрачены на уборку береговой полосы от мазута и утилизацию загрязненного грунта. Администрация Темрюкского района по тем же основаниям предъявляет ответчикам претензии на 28 млн рублей. ФГБУ "Морспасслужба" заявила требования на 485 млн рублей, это расходы на очистку акватории Черного моря.

Напомним, в августе 2025 года  Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", постановив взыскать с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" более 49 млрд 460 млн рублей за ущерб Черному морю. Все банковские счета этих компаний были арестованы.  Собственник затонувшего в Керченском проливе танкера “Волгонефть-212” не смог оспорить решение о взыскании свыше 49 млрд рублей за ущерб, причиненный Черному морю. Владелец танкера "Волгонефть-239" подал жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение суда, постановившего взыскать с компании в бюджет России 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов о взыскании с владельцев потерпевших крушение близ Анапы танкеров более 84,9 миллиарда рублей за ущерб акватории моря.

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Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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Автор: "Кавказский узел"

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