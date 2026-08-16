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21:00, 16 августа 2026

Представители ОДКБ пригрозили ограничениями Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организация Договора о коллективной безопасности должна в разумные сроки рассмотреть перспективы участия Армении. В частности, вопрос о лишении Армении права голоса может быть рассмотрен 11 ноября, заявили представители стран-участниц.

Как писал "Кавказский узел", референдум по вопросу возможного выхода Армении из ЕАЭС невозможно провести в ближайшие месяцы. Страна остается полноправным членом объединения, заявил депутат парламента от партии "Гражданский договор". Между тем он добавил, что Армения уже несколько лет как заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и, по сути, пути назад нет.

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Армения на пути к ЕС? Что меняется в отношениях Еревана с Россией
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Запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян 27 июля в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС. Референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до выполнения ряда процедурных этапов будет бессодержательным и нелегитимным, что продемонстрирует неуважение к народу Армении, заявил Пашинян 7 августа. Властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, например, провести референдум, который может стать основанием для "интеллигентного развода" двух стран, заявил Путин 9 мая. Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС, однако не устранила недоверие между Ереваном и Москвой на фоне риторики армянских властей о вступлении страны в Евросоюз, указали аналитики. 

Решение о дальнейших перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должно быть принято в разумные сроки. Об этом заявил  генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

"Исходим из того, что решение относительно перспектив участия Армении в ОДКБ должно быть принято в разумные сроки", — цитирует его слова ОДКБ

Постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев сообщил агентству что возможное лишение Армении права голоса в органах организации потребует консенсуса всех государств-участников, такое решение может быть принято 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности.

Любые решения, касающиеся возможного принятия ограничительных мер в отношении одного из членов организации, полностью относятся к прерогативам Совета коллективной безопасности (в него входят главы государств - членов ОДКБ), который вправе принимать такие решения на основе положений устава организации, сказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Следующее заседание Совета пройдет в Москве 11 ноября", - приводит его слова ТАСС.

Отказ Еревана от участия в работе организации и неподписание ежегодных решений о ее бюджете означает лишь неиспользование принадлежащего ему права, но не прекращает обязательств Армении по своевременному перечислению национального взноса

По его словам, Устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами, включая обязанность каждого государства - члена по финансированию деятельности органов ОДКБ.

"Отказ Еревана от участия в работе организации и неподписание ежегодных решений о ее бюджете означает лишь неиспользование принадлежащего ему права, но не прекращает обязательств Армении по своевременному перечислению национального взноса", - привело его слова агентство.

"Исходя из принципа сохранения институциональной эффективности, в любой международной организации на этот случай есть предусмотренные основополагающими документами процедуры. ОДКБ - не исключение", - сказал заместитель главы МИД РФ.

По его словам, этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться лидерами стран на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Москве 11 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне заявлял, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией членских взносов рассмотрит возможность применения положения устава, регулирующего действия в отношении государств, не выполняющих свои обязательства.

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Автор: "Кавказский узел"

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