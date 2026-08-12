Соратник Пашиняна исключил возможность референдума по ЕАЭС в ближайшем будущем

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Референдум по вопросу возможного выхода Армении из ЕАЭС невозможно провести в ближайшие месяцы. Страна остается полноправным членом объединения, заявил депутат парламента от партии “Гражданский договор”.

Как писал "Кавказский узел", запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян 27 июля в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС. Референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до выполнения ряда процедурных этапов будет бессодержательным и нелегитимным, что продемонстрирует неуважение к народу Армении, заявил Пашинян 7 августа.

Властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, например, провести референдум, который может стать основанием для "интеллигентного развода" двух стран, заявил Путин 9 мая. Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС, однако не устранила недоверие между Ереваном и Москвой на фоне риторики армянских властей о вступлении страны в Евросоюз, указали аналитики.

Депутат парламента Армении от правящей фракции “Гражданский договор” Саркис Ханданян 11 августа прокомментировал статус страны в Евразийскому экономическому союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что Армения остается полноправным членом объединения - ее статус не менялся и не изменится в ближайшем будущем.

“В ближайшие месяцы наше участие продолжится как в политическом плане, так и по объему финансовых средств. Членство исходит из интересов и Армении, и других государств-членов союза”, - приводит слова Ханданяна News.am.

Парламентарий подчеркнул, что процесс сближения с Евросоюзом для Армении имеет характер внутренних реформ, а провести референдум о выходе из ЕАЭС невозможно, так как этот вопрос “в стране не обсуждался”. Саркис Ханданян добавил, что продолжение членства Армении в Евразийском экономическом союзе будет отражено в программе нового правительства.

Депутат также прокомментировал статус участия Армении в еще одном пророссийском межгосударственном объединении, ОДКБ. Отвечая на заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о возможном лишении Армении права голоса в ОДКБ, Ханданян подчеркнул, что в этой организации Ереван активизировать свое участие не планирует.

“В позиции Армении ничего не изменилось. Армения уже несколько лет как заморозила свое участие в ОДКБ, и, по сути, пути назад мы не видим. Мы будем следить за развитием событий и примем к сведению решение, принятое нашими партнерами по ОДКБ”, - цитирует его слова “Новости-Армения”.