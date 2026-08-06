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11:42, 6 августа 2026

Товарооборот между Россией и Арменией сократился на две трети

Флаги России и Армении на фоне рынка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети по сравнению с 2025 годом. Уменьшение товарооборота будет продолжаться, заявил вице-премьер России. Машины с дагестанскими и азербайджанскими номерами более 10 дней ждут на границе Азербайджана и Ирана, их груз - перец из Армении, который пытались выдать за иранский и ввезти в Россию, сообщил Минтранс Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", оператор госсистемы маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора заблокировал реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Решение ведомства мотивировано нарушениями обязательных требований к продукции.

Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении.  В ответ 4 августа  Армения запретила ввоз томатной пасты на фоне ограничений экспорта Россией. В том числе импорт томатной пасты ограничен из стран Евразийского экономического союза.

Товарооборот Армении и России резко сизился

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о резком снижении товарооборота между Россией и Арменией. В 2026 году этот показатель сократился на две трети по сравнению с 2025 годом и продолжает снижаться.

“Ситуация, которая сейчас развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируема. Мы в течение последних лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности - риски сокращения товарооборота”, — приводит его слова ТАСС.

Ситуация такова, что снижение, безусловно, продолжится

Он уточнил, что в 2024 году товарооборот между Арменией и Россией достиг рекордного уровня около 12 миллиардов долларов.

“В прошлом году он упал до $8 млрд. В этом году идет очень драматическое падение товарооборота, примерно до двух третей относительно показателей 2025 года. Ситуация такова, что снижение, безусловно, продолжится”, — заявил Оверчук.

Перец из Армении застрял на границе Азербайджана и Ирана

На таможенном пункте и грузовом терминале «Астара» образовалась пробка из примерно десяти фур с азербайджанскими и дагестанскими номерами. Груз — перец, выращенный в Армении, который должен был отправиться реэкспортом в Россию. Однако выяснилось, что иранские посредники пытались подменить документы, чтобы выдать товар за иранский, сообщило  РИА "Дагестан" с ссылкой на Минтранс Дагестана.

Часть перца начала портиться — сроки годности подходят к концу. Перевозчики просят разрешить выгрузку товара, но посредники настаивают на транспортировке без разгрузки.

Запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

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Автор: "Кавказский узел"

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