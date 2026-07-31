Армения на пути к ЕС? Что меняется в отношениях Еревана с Россией

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После парламентских выборов Армения вновь оказалась в центре геополитического противостояния между Россией и Европейским союзом. Ереван заявляет о продолжении курса на евроинтеграцию, Москва усиливает экономическое давление и требует определиться между ЕС и ЕАЭС, а внутри страны продолжаются споры о цене такого выбора. Журналисты JAMnews разбирались, как Армения пришла к нынешнему этапу отношений с Россией и Европой, какие риски и возможности видят эксперты и что думают о будущем страны ее жители.

Материал подготовлен на основе публикации "Армения отходит от РФ и идет в сторону ЕС: процесс начался, но до финала еще далеко", размещенной сегодня на JAMnews.

В Армении завершились парламентские выборы, но не улеглись политические страсти, в том числе и геополитические. Эти выборы многими воспринимались как референдум по вопросу «Россия или ЕС». В предвыборный период Москва ввела ограничения для ввоза на свою территорию армянских продуктов. И это расценили в Армении как рычаг давления на общество. Вопреки некоторым ожиданиям, Россия не только не сняла после выборов экономические санкции, но и усилила их.

На этом фоне Европейский союз высказал решимость «быть рядом с Арменией». Руководство структуры уже заявило о выделении десятков миллионов долларов финансовой помощи. ЕС открыл также свои рынки для армянских продуктов и товаров, которые вдруг перестали соответствовать российским стандартам качества. Но самое главное, Брюссель заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Ереваном. А переизбранное руководство Армении заявляет, что итоги выборов указывают на волю народа продолжить европейский путь.

С чего все началось?

Сейчас уже немногие помнят, но сразу после «бархатной революции» 2018 года, лидером которой был тогда оппозиционер, теперь - премьер-министр Армении Никол Пашинян, он говорил, что каких-либо геополитических разворотов его правительство не предпримет. Тогда Армения уже состояла в российских интеграционных структурах - в Организации договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе. Спустя годы с высоких трибун в Европе, как и в Ереване, тот же Никол Пашинян говорит о стремлении Армении вступить в Евросоюз.

Что же происходило в промежутке? За последние несколько лет рухнула вся система безопасности на Южном Кавказе, что возымело эффект снежного кома. Сначала отношения Еревана и Москвы действительно развивались без эксцессов. Но потом случилась карабахская война 2020 года. Армения потерпела в ней поражение и перестала быть гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Формально Ереван не мог иметь каких бы то ни было претензий к Москве в 2020 году. Нагорный Карабах не входил в состав Армении. Все подписанные между странами соглашения распространялись исключительно на саму Армению - без привязки к непризнанному государству.

Но затем произошли неожиданные для многих события. Азербайджан за два года несколько раз инициировал боевые действия уже на территории Армении. Ереван обратился за помощью к союзникам по военному блоку ОДКБ. И не получил не только военной помощи, но даже политической оценки происходящего.

«Запоздавший ответ»: о замораживании участия Армении в российском блоке ОДКБ

Союзники заявили, что еще нужно понять, где именно произошла эскалация, так как между Арменией и Азербайджаном граница не делимитирована. Пашинян ответил жестко:

«Говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности не существует. А если нет зоны ответственности, то нет самой организации».

С тех пор Ереван, оказавшийся один на один перед внешней угрозой, заморозил свое участие в ОДКБ и перенаправил свои взоры в сторону Европы. По мнению некоторых аналитиков, ценой этого стало официальное признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Взамен Евросоюз направил в Армению миссию гражданских наблюдателей, что реально помогло стабилизировать ситуацию на границе с Азербайджаном. И, конечно, Армения получила политическую поддержку ЕС.

Артак - системный администратор. У него небольшая собственная компания, предоставляющая услуги в этой сфере. Он активен в соцсетях, интересуется проблемами Еревана и занимает активную гражданскую позицию. Артак поддерживает идею сближения Армении с Европейским союзом, однако считает, что сейчас страна пока не движется в этом направлении. “Европеизация как явление мне близка, я ее поддерживаю, но сейчас не замечаю движения Армении в сторону Европы. Думаю, что на данный момент все те шаги, которые предпринимаются в Армении, на самом деле ведут нас к Китаю — к цифровому концлагерю, цифровому контролю. Некоторые шаги, конечно, предполагают движение в сторону Европы, но некоторые — больше в сторону России. Если бы мы двигались в сторону Европы, я бы однозначно это поддержал. Я, прежде всего, человек, который разделяет демократические ценности. Для меня важны именно свободы и права человека. Я бы очень хотел, чтобы мы двигались в сторону Европы. На данный момент европеизация Армении лишь символическая, только на бумаге. Я вижу этот процесс только на бумаге”.

Дальше было больше

Разумеется, трансформации на земле должны были привести к политическим изменениям. Весь переговорный процесс по армяно-азербайджанскому треку сместился на Запад, чего мало кто мог ожидать. С самого начала конфликта с Азербайджаном в 90-ых именно Москва была главным модератором и посредником переговоров.

После сентябрьских событий 2023 года, когда вследствие развязанной Азербайджаном однодневной войны все армянское население покинуло свою родину, Россия окончательно потеряла влияние в регионе. Вместе с тем, РФ потеряла авторитет среди населения Армении, статус дружественного государства.

Хотя формально Россия до сих пор считается стратегическим союзником Армении, тут никто не забыл того, что российские миротворцы фактически выступили в роли наблюдателей, не выполнив свою миссию по обеспечению безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. А после отказа ОДКБ защитить территориальную целостность Армении отношения Москвы и Еревана еще больше охладились. Армянское руководство перестало церемониться с Россией - как в своих высказываниях, так и шагах.

Одновременно участились контакты армянских властей с европейскими партнерами. Брюссель выделил сотни миллионов долларов Еревану на проведение политических и экономических реформ, а также укрепление границ страны. А Франция даже начала первые поставки вооружения. Логическим итогом всего стало заявление Никола Пашиняна, сделанное в Страсбурге 17 октября 2023 года на пленарном заседании Европарламента:

«Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным. В нашем совместном заявлении с председателем фон дер Ляйен говорится: “В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу”».

В последующие годы Никол Пашинян не раз прямо говорил, что Армения будет стремиться к членству в ЕС. Прошедшие в июне парламентские выборы и их итоги только укрепили решимость армянского руководства.

«В прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз, который, напомню, был инициирован гражданским обществом. Полагаю, это дополнительный стимул для того, чтобы придать новое дыхание демократическим и институциональным реформам, чтобы мы могли максимально быстро достичь статуса страны, соответствующей стандартам ЕС.

Это наша основная промежуточная цель, поскольку мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноправным и полноценным членом ЕС, не соответствуя его стандартам. Следовательно, наша первоочередная задача — прежде всего, соответствовать стандартам Евросоюза. [...] Если нас примут в члены ЕС, мы будем этому рады и счастливы. Если же нас не примут, мы в любом случае окажемся в выигрыше, поскольку Армения будет страной, соответствующей европейским стандартам, со всеми вытекающими из этого положительными результатами», - заявил Никол Пашинян.

Манэ - из города Севан на Западе Армении. Она фотограф. К европейской интеграции Армении относится исключительно положительно. Полагает, что это даст новые возможности, в первую очередь, молодым. Они смогут получить более качественное образования, соответственно, лучше сложится и их карьера. “Европейская интеграция Армении для меня - это, прежде всего, возможность для развития, будущего молодежи, демократии, для того, чтобы иметь более справедливую и развитую страну. Помню, когда я была моложе, мне было очень сложно попасть в Европу. Все мои мечты и цели были связаны с европейским образованием, развитием сферы культуры. И помню, как сложно было мне в первый раз попасть в Европу. Я считаю, что эта интеграция будет способствовать развитию нашей молодежи и откроет для нее новые перспективы, потому что появится больше возможностей для достижения своих целей. Это, конечно, не означает, что Армения должна отказаться от своих ценностей, своей системы ценностей и пути, который она должна пройти как государство. Это означает, что Армения должна продолжать сохранять свои внешние и политические отношения со всеми другими странами. В любом случае, вижу [в евроинтеграции] только позитив”.

Россия не согласна с таким раскладом

В начале кризиса в армяно-российских отношениях Москва реагировала на стремление Еревана приблизиться к Европе довольно сдержанно. В Кремле старались особо не расшатывать ситуацию, ссылаясь на сложный исторический период для Армении. И даже фактическая заморозка членства страны в ОДКБ не привела к реальному пересмотру отношений.

Но в Москве решили пересмотреть свою политику ближе к парламентским выборам, которые состоялись в июне. Памятной стала апрельская встреча Пашиняна с Путиным в Москве, когда российский президент прямо попросил допустить до выборов пророссийские силы. В первую очередь, он имел в виду российского олигарха Самвела Карапетяна. А он является гражданином нескольких стран, не только Армении. В связи с этим, согласно законодательству, он не может получить депутатский мандат, равно и как претендовать на пост премьер-министра. И Пашинян прямо сказал об этом Путину.

А Кремль продолжил свою линию. За заявлениями о поддержке пророссийских политиков, последовали конкретные шаги. Регулирующие органы России начали вводить ограничения на экспорт армянской продукции. Сначала они касались отдельных компаний и видов товаров. Затем бан коснулся практически всей сельхозпродукции из Армении.

Яша Соломонян многие годы работает в сфере туризма. Он не только побывал практически в каждом уголке Армении, но и успел пообщаться с тысячами гостей из разных стран. Яша Соломонян - председатель Армянской ассоциации профессиональных гидов. Считает, что интеграция с Евросоюзом может придать новый импульс развитию этой сферы. “Интеграция с Европейским союзом создаст много вызовов. С технической точки зрения, с точки зрения экономики, необходимость проведения соответствующих изменений может создать серьезные трудности для многих хозяйствующих субъектов. Но если говорить о конкретных отраслевых особенностях, то, думаю, что с точки зрения туризма такая интеграция может иметь очень большое и положительное влияние. Только сам факт, что теоретически через несколько десятилетий у нас будут открытые границы с европейским рынком, который является достаточно платежеспособным, однозначно окажет положительное влияние. В частности, на развитие туризма и сферы услуг в Армении. И с точки зрения авиаперевозок и развития бизнеса также это будет иметь серьезное значение”.

Ситуация продолжала накаляться. И в Армении стали открыто говорить, что Москва пытается вмешаться во внутренние дела Армении и осуществить смену власти. Параллельно зарубежные медиа сообщали о гибридных атаках на Армению. А Reuters опубликовал материал о специальном плане Кремя по отправке в страну 100 тысяч граждан Армении для голосования в пользу пророссийских сил.

«Россия пытается отправить на выборы в Армению десятки тысяч избирателей»: обсуждения в Ереване

И теперь, уже после выборов из Москвы требуют, чтобы Армения окончательно определилась здесь и сейчас, в какую сторону движется. В частности, говорят о необходимости провести референдум «ЕС или ЕАЭС». И если выбор будет в пользу Евросоюза, настаивают на выходе из ЕАЭС.

«Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Просто они сами сказали, что они хотят вступать в ЕС. Им нужно определиться. И чем скорее это будет сделано, чем скорее будет эта определенность, тем лучше для всех», - заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Итогом стало заявление стран-членов ЕАЭС о необходимости проведения в Армении референдума касательно членства страны в ЕС и ЕАЭС.

В Армении говорят, что еще не время проводить референдум

На выпады из Москвы власти Армении заявляют, что не собирается проводить референдум и выходить из ЕАЭС сейчас. Ключевое слово «сейчас». Ереван намерен оставаться в ЕАЭС, пока не будет реальных предпосылок вступления в ЕС. Причем исключить Армению из ЕАЭС без ее согласия невозможно. По крайней мере, по уставу организации.

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Но в перспективе проведение референдума о вступлении в ЕС выглядит вполне реалистичным. А на успешный итог референдума указывают социологические опросы. После войны 2020 года в Армении наблюдается заметное снижение популярности России. Параллельно растет число граждан, которые поддерживают евроинтеграцию.

Согласно опросам за май 2026 года, 75% граждан Армении поддерживают вступление в Евросоюз, а 58% готовы проголосовать за присоединение на референдуме 1 . Эти данные отражают устойчивый тренд на снижение доверия к России и рост проевропейских настроений среди населения.

Ованнес Ишханян - правозащитник, режиссер, человек с устоявшимися взглядами на будущее Армении. Он полагает, что Европа позволила себе вмешаться в процесс выборов и внутренние дела Армении. Ованнес утверждает, что в Армении есть политзаключенные, которые наряду с армянскими заключенными в Баку являются символами борьбы за демократические ценности. “Если мы говорим об интеграции с Европой, о сближении с ней в ценностном смысле, о приближении к европейским ценностям, то на данный момент именно армяне больше всех несут лишения во имя европейских ценностей — как в бакинских тюрьмах, так и в ереванских. К сожалению, с точки зрения ценностей, на данный момент Европа стала центром фальсификации выборов, кражи голосов и передачи демократической страны авторитарному государству. Я имею в виду передачу Арцаха Азербайджану, из чего следует, что это Европа должна сближаться с Арменией, поскольку именно Армения сегодня сохраняет ту систему ценностей верховенства прав человека, которая сформировалась после победы над фашистской Германией. На данный момент европейская система ценностей вообще не существует. И для Европы существует лишь стратегическая задача — приблизить к себе те страны, которые не очень близки, чтобы решить свои военные задачи с Россией, Ираном и Китаем”.

Что говорят эксперты?

В какую сторону должна двигаться Армения? Этот главный вопрос для страны прямо сейчас. Есть ли у Армении ресурсы сделать окончательный выбор в пользу ЕС? И на какие шаги может пойти Россия в этом случае? Какие риски могут возникнуть в сфере безопасности?

Политолог Роберт Гевондян отмечает, что Ереван стремится осуществить диверсификацию своей внешней политики, о чем не раз заявлял на самом высоком уровне. И в этом его интересы совпадают с интересами европейских партнеров.

«Армения уже получает определенную поддержку, в частности, сотрудничество с Францией. И, возможно, в будущем вопрос безопасности будет расширен за счет подключения других государств, информации о которых на этом уровне пока недостаточно. Тем не менее, учтем, что ЕС находится под эгидой НАТО. И хотя Армения сегодня не стремится к скорому вступлению в Североатлантический альянс, однако, если удастся развить и укрепить тесные отношения с отдельными государствами ЕС, тогда Армения как вторичный пользователь ресурсов НАТО получит другие возможности», - говорит он.

Готова ли Армения сегодня стать частью Европейского союза? Гевондян полагает, что этот вопрос не уместен, потому что любому государству на этом пути приходится пройти определенный путь:

«Ни одно государство не бывает полностью готово к немедленному прохождению процесса интеграции. Когда Армения будет готова, сразу же станет частью Европы. Государства обычно проходят долгий путь интеграции и в процессе проводят реформы в различных областях, следуют стандартам, повышению качества продукции, приходят к соглашению в области взаимной торговли. Этот процесс занимает годы. Наша страна готова начать этот процесс. При этом невозможно совместить требования ЕС и условия торговли с Западом со стандартами и требованиями, существующими в ЕАЭС. Мы находимся в начале большого пути».

«Армения действительно еще далека от вступления в ЕС. Но текущие процессы могут привести к серьезным потерям уже сейчас. И не только по части экономики, но и суверенитета», - думает политический обозреватель, основатель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

При этом эксперт полагает, что руководству Армении не удастся сохранить нынешний курс и совместить сближение с ЕС с членством в ЕАЭС:

«Проблема Пашиняна сейчас, после выборов, попытаться нормализовать отношения с Москвой. От него будут требовать конкретных шагов - доказательства того, что он отказывается от прежнего внешнеполитического курса. Но это уже будет означать, что Пашинян фактически должен будет кинуть тех внешних мощных игроков, которые помогли ему сохранить власть. И тут встает вопрос, какой путь он выберет. Кинуть Запад и Турцию или продолжить курс на конфронтацию и разрыв отношений с Россией? Я очень сомневаюсь, что Пашинян кинет своих западных партнеров и пойдет на нормализацию отношений с Россией. Он бы хотел сохранить ту политику, которую он вел в последние годы, когда получал дивиденды от членства в ЕАЭС, а в реальности шел на разрыв политических отношений с Россией. Но мы видим, что Москва с этим мириться не готова».

Сурен Маргарян — бизнесмен со стажем. У него собственное хозяйство по выращиванию рыбы. Сурен рассматривает ситуацию через призму своего бизнеса, который заметно пострадал, когда Россия ввела ограничения на ввоз рыбной продукции. В июле 2026 года Армения впервые получила разрешение от Европейской комиссии на экспорт замороженной и переработанной рыбы. Но, по мнению бизнесмена, Европа пока не может заменить российский рынок. “Если бы Россия была открыта, мы могли бы экспортировать продукцию в Россию. Для нас это было бы большим преимуществом: мы могли бы затем выйти на европейский рынок. Но на сегодняшний день наши поставки на 95%, уже практически на 100% прекратились, и мы не можем экспортировать продукцию и в Европу. Европе нужно 140 тонн продукции в год. Такой объем могу обеспечить только я — произвести эти 140 тонн и обслужить европейский рынок. Либо силами двух рыбоводческих хозяйств можно обеспечить такой объем поставок всего за два дня. А что нам делать оставшиеся 363 дня?”

Одновременно наблюдается жесткая конфронтация между Брюсселем и Москвой - вплоть до обсуждения в некоторых кругах грядущей войны между Россией и Западом.

Так или иначе, Армения сейчас учится жить в новых геополитических условиях и под экономическими санкциями России. Прямо сейчас страна пытается перенаправить свои экспортные потоки в европейские страны и диверсифицировать рынки поставок. Если удастся реализовать это намерение в полной мере, Ереван избавится от последней ощутимой зависимости от России.

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