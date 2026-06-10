Ростовская активистка Анастасия Шевченко* осуждена за сборы для полка "Азов"**

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Анастасию Шевченко* заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Поводом стали видео, где Шевченко* рассказывала о том, что донатит "Азову"**.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля 2025 года Минюст России внес активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко* в реестр иноагентов за участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и распространении материалов иностранных агентов.

В 2021 году суд приговорил Шевченко* к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В том же году суд сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко. В 2022 году Шевченко* сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок, ранее назначенный активистке по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии. 6 февраля Ростовский областной суд сократил Шевченко* на год срок лишения свободы.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Шевченко Анастасии Нукзариевны, обвиняемой в организации финансирования терроризма 1 , сообщает сегодня Южный окружной военный суд в Telegram-канале.

По версии следствия и суда, Анастасия Шевченко*, которая ранее была осуждена за участие в деятельности иностранной организации, содействовала террористической деятельности.

4 февраля 2025 года, находясь в Вильнюсе, а 12 февраля 2025 того же года - в Хельсинки, Шевченко* разместила в интернете видеоматериалы, которыми призывала к сбору денежных средств для запрещенной террористической организации "Азов"**, а также ссылки на сайт данной организации со способами перевода денежных средств в пользу украинского полка.

"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

В комментариях к приговору в своем Telegram-канале Шевченко* написала, что "нарушала и буду нарушать" и ждет еще два приговора: об игнорировании "иноагентства" и за участие в нежелательной организации.

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* внесена в реестр иноагентов.

** признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

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