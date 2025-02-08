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05:29, 8 февраля 2025

Ростовская активистка Анастасия Шевченко* признана иноагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России внес активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко* в реестр иноагентов.

Министерство юстиции Российской Федерации объявило 7 февраля о включении ростовской активистки Анастасии Шевченко* в реестр иностранных агентов. "А.Н. Шевченко принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, участвовала в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - указано в публикации на сайте Минюста.

Также в публикации отмечается, что Шевченко* распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти в стране, и о проводимой ими политике, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа вооруженных сил России, выступала против специальной военной операции, взаимодействовала с организациями, которые включены в перечень нежелательных иностранных и международных организаций.

Напомним, что в 2021 году суд приговорил Шевченко* к четырем годам условного лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Суд назначил более мягкий приговор, чем запрашивало обвинение, но условный срок также предполагает целый ряд ограничений, указала активистка. В том же году суд сократил до трех лет срок условного наказания Шевченко.

В 2022 году Шевченко* сообщила, что уехала с детьми в Вильнюс. 7 сентября стало известно, что Шевченко внесена в базу данных разыскиваемых лиц МВД. 20 декабря суд в Ростове-на-Дону заменил условный срок, ранее назначенный активистке по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, тремя годами колонии. 6 февраля Ростовский областной суд сократил Шевченко* на год срок лишения свободы.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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