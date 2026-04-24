Военный из Дагестана убит в военной операции

Сагидадам Курбанов из Ботлихского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 1901 комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля власти и силовики публично назвали имена как минимум 1900 бойцов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине.

Об увековечивании памяти убитого в военной операции Сагидадама Курбанова в сквере Ботлиха отчиталась районная администрация в Telegram-канале.

Детали биографии и гибели военного в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1901 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Ботлихского района стало известно 26 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Гаджимурад Цараинов, Ширвани Магомедов и трое их земляков.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.