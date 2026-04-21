Свидетель обвинения по делу имама Тамасханова сознался во лжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На очередном заседании по делу ингушского имама Мухаммада Тамасханова свидетель Алихан Оздоев заявил суду, что давал следователям ложные показания против религиозного деятеля.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу имама Мухаммада Тамасханова, обвиняемого в несообщении о преступлении, начался в Магасском районном суде Ингушетии в феврале. На заседании 1 апреля засекреченный свидетель под псевдонимом "Плиев" дал противоречивые показания: он утверждал, что посещал молитвы в мечети, но не смог ни назвать ее адрес, ни описать здание. Все заседания по делу Тамасханова посещает большая группа поддержки имама, его сторонники приезжают из разных населенных пунктов республики.

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности. Оба они популярны среди последователей ислама салафитского толка.

В ходе очередного слушания в Магасском райсуде 20 апреля свидетель обвинения Алихан Оздоев отказался от своих показаний против имама Тамасханова. Оздоев открыто признался в лжесвидетельстве, заявив, что он испытывал неприязнь к имаму “из-за разногласий с его религиозной деятельностью”.

“Мы с Тамасхановым никогда не имели дел и не знакомы. Те показания, что я давал, были выдуманы”, - приводит слова свидетеля Instagram*-паблик сторонников имама mechet_za_kanalom.

Заявление Оздоева способно “кардинально изменить ход дела”, поскольку оно “бросает тень на всю доказательную базу, основанную на его показаниях”, отметили сторонники Тамасханова.

20 апреля, как и в предыдущие дни слушаний, к суду приехали многочисленные сторонники Мухаммада Тамасханова, в том числе его коллеги - религиозные деятели и имамы. На записи, снятой у здания суда, видно более 100 человек - некоторые из них собрались во дворе суда, некоторым пришлось ожидать за оградой. Когда имам вышел из здания, люди приветствовали его и выражали ему свою поддержку.

Следующее заседание по делу назначено на 7 мая.

Задержание имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова вызвало широкий резонанс. Силовики применили грубую силу при задержании имама Магомеда Тамасханова, использовали давление и "незаконные способы допроса", чтобы получить у него признания в связях с террористической группировкой, заявили религиозные деятели, которые требовали от властей Ингушетии вмешаться в ситуацию. Сам Тамасханов ранее связывал преследование со своей религиозной деятельностью, в том числе строительством мечетей и поддержкой движения "Антилирика".

Имам Магомед Султыгов, задержанный вместе с Тамасхановым, в конце 2025 года был приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей по статье о недоносительстве (205.6 УК РФ), отмечает “Фортанга”.

Приговор Султыгову вынес Карабулакский районный суд Ингушетии. Согласно версии обвинения, в августе 2023 года к Султыгову обратился некто Ганиев, состоявший в “группе Гуражева”. Он попросил имама “оказать содействие в сборе денежных средств под видом благотворительности для деятельности террористической организации”, но получил отказ.

В суде имам Султыгов признал вину и раскаялся, но отказался от дачи показаний, информировала в декабре 2025 года Объединенная пресс-служба судов республики.