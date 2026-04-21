×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:48, 21 апреля 2026

Свидетель обвинения по делу имама Тамасханова сознался во лжи

Люди возле суда, где проходило заседание по делу имама Тамасханова. 21 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DXXRkQjDUeD/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На очередном заседании по делу ингушского имама Мухаммада Тамасханова свидетель Алихан Оздоев заявил суду, что давал следователям ложные показания против религиозного деятеля. 

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу имама Мухаммада Тамасханова, обвиняемого в несообщении о преступлении, начался в Магасском районном суде Ингушетии в феврале. На заседании 1 апреля засекреченный свидетель под псевдонимом "Плиев" дал противоречивые показания: он утверждал, что посещал молитвы в мечети, но не смог ни назвать ее адрес, ни описать здание. Все заседания по делу Тамасханова посещает большая группа поддержки имама, его сторонники приезжают из разных населенных пунктов республики. 

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности. Оба они популярны среди последователей ислама салафитского толка.

В ходе очередного слушания в Магасском райсуде 20 апреля свидетель обвинения Алихан Оздоев отказался от своих показаний против имама Тамасханова. Оздоев открыто признался в лжесвидетельстве, заявив, что он испытывал неприязнь к имаму “из-за разногласий с его религиозной деятельностью”. 

“Мы с Тамасхановым никогда не имели дел и не знакомы. Те показания, что я давал, были выдуманы”, - приводит слова свидетеля Instagram*-паблик сторонников имама mechet_za_kanalom.

Заявление Оздоева способно “кардинально изменить ход дела”, поскольку оно “бросает тень на всю доказательную базу, основанную на его показаниях”, отметили сторонники Тамасханова. 

20 апреля, как и в предыдущие дни слушаний, к суду приехали многочисленные сторонники Мухаммада Тамасханова, в том числе его коллеги - религиозные деятели и имамы. На записи, снятой у здания суда, видно более 100 человек - некоторые из них собрались во дворе суда, некоторым пришлось ожидать за оградой. Когда имам вышел из здания, люди приветствовали его и выражали ему свою поддержку.

Следующее заседание по делу назначено на 7 мая. 

Задержание имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова вызвало широкий резонанс. Силовики применили грубую силу при задержании имама Магомеда Тамасханова, использовали давление и "незаконные способы допроса", чтобы получить у него признания в связях с террористической группировкой, заявили религиозные деятели, которые требовали от властей Ингушетии вмешаться в ситуацию. Сам Тамасханов ранее связывал преследование со своей религиозной деятельностью, в том числе строительством мечетей и поддержкой движения "Антилирика". 

Имам Магомед Султыгов, задержанный вместе с Тамасхановым, в конце 2025 года был приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей по статье о недоносительстве (205.6 УК РФ), отмечает “Фортанга”. 

Приговор Султыгову вынес Карабулакский районный суд Ингушетии. Согласно версии обвинения, в августе 2023 года к Султыгову обратился некто Ганиев, состоявший в “группе Гуражева”. Он попросил имама “оказать содействие в сборе денежных средств под видом благотворительности для деятельности террористической организации”, но получил отказ.

В суде имам Султыгов признал вину и раскаялся, но отказался от дачи показаний, информировала в декабре 2025 года Объединенная пресс-служба судов республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
