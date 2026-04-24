Кавказский узел

23:26, 24 апреля 2026

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мухтар Гаджиев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 1902 комбатантов из Дагестана. 

Участники СВО. Фото: Минобороны РоссииЧисло убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9000

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля власти и силовики публично назвали имена как минимум 1901 бойцов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине. 

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Хасавюрта стало известно из отчета о передаче его семье посмертной награды.  Мухтара Гаджиева, убитого в военной операции, посмертно наградили ордена Мужества, отчиталась 24 апреля администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Орден передали отцу и супруге бойца. Детали биографии и гибели военного в сообщении чиновников не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1902 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Хасавюрта стало известно 24 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Али Баматов.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

