Боец из Хасавюрта убит на Украине

Али Баматов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1876 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1875 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит военнослужащий Али Баматов, его семье передана государственная награда, сообщила сегодня на своем сайте администрация Хасавюрта. Подробностей биографии и гибели бойца мэрия не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1876 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца СВО из Хасавюрта стало известно 17 марта. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Якуб Айдимиров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.