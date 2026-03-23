Названы имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамсудин Ибрагимов, Магомед Омаров и Расул Курбанов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1875 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1872 бойцов из Дагестана.

Шамсудин Ибрагимов родился в 1993 году в селе Муккутль. После школы занимался выпасом овец. После смерти матери принял на себя опеку над братом-инвалидом первой группы. Шамсудин Ибрагимов убит 18 июля 2025 года при исполнении боевой задачи, похоронен 15 марта в родовом селе Муккутль, сообщила сегодня администрация Чародинского района.

24 февраля в ходе специальной военной операции убит старший лейтенант Магомед Омаров.

Магомед родился 3 июля 2002 года в селе Ириб Чародинского района. Окончил местную школу, затем Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ). Служил в Дальневосточном федеральном округе, участвовал в военном параде в Москве в 2023 году. С апреля 2024 года - в зоне СВО. Заместитель командира роты по воспитательной работе, говорится в другом сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее также районные власти сообщали о том, что в зоне СВО убит Расул Курбанов. В сообщении о передаче его родным посмертной награды указано, что Курбанов родился в 2004 году, контракт подписал в 2025-м.

В феврале власти Чародинского района сообщали, что в зоне СВО убит Магомед Магомедов.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900 Не менее 4384 бойцов из СКФО и 4519 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1875 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". "В сентябре была годовщина гибели Васи. Он был командиром, многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате [Горячего Ключа] сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура. А это была последняя инстанция, последняя надежда", - рассказала "Кавказскому узлу" Светлана Финько, теща Василия Штылуна.