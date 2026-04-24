Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Cледком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении бывшего вице-премьера республики Ларисы Тугановой и ее сына. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года госсоветник главы Северной Осетии Лариса Туганова была заочно арестована по подозрению в организации "противоправной схемы" с госконтрактами в министерстве труда и социального развития.

13 сентября 2024 года силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. Айдарова была арестована на месяц, до 11 октября, но 28 сентября стало известно, что ее и сотрудницу отдела организации матобеспечения, госзакупок и комплексной безопасности Ирину Бугулову перевели под домашний арест по ходатайству следователей. Уголовное дело расследовалось по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы. По версии следователей, с января 2022 года по май 2023 года чиновники министерства в нарушение закона заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на сумму свыше 35 миллионов рублей. В марте 2025 года Алина Айдарова была признана виновной в превышении полномочий и приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Следователи в Северной Осетии возбудили уголовные против бывшего заместителя председателя правительства региона и ее сына.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год подозреваемая получала взятки от индивидуального предпринимателя, который хотел оказать влияние на руководителя одного из государственных бюджетных учреждений. Деньги вице-премьеру передавались через посредника, которым выступал ее сын.

Отрабатывая взятки, обвиняемая, пользуясь своим должностным положением, давала распоряжения о закупке товаров для нужд учреждения у единственного поставщика, а именно у указанного предпринимателя. Общая сумма полученных должностным лицом денежных средств составила более 2 млн рублей, сообщил сегодня следственный комитет по региону в Telegram-канале.

Чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере 1 , ее сын - посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере 2 .

Туганова скрывается от органов следствия на территории другого государства и объявлена в международный розыск. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, теперь всеголовные дела соединены в одно производство. До этого ее сын эмигрировал в Канаду и запросил политическое убежище, после чего Туганова была вынуждена уйти в отставку, пишет издание "Основа".

Лариса Туганова с 2005 по 2015 годы занимала пост министра труда и социального развития республики.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд на два месяца заключил под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева, который подозревается в превышении должностных полномочий.