28 сентября 2024, 16:05

Министр труда Северной Осетии переведена под домашний арест

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Глава Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова, подозреваемая в превышении полномочий при заключении госконтрактов, отпущена из-под стражи под домашний арест, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. 14 сентября в суде сообщили, что Алина Айдарова арестована на месяц, до 11 октября.

Мера пресечения Алине Айдаровой и сотруднице отдела организации матобеспечения, госзакупок и комплексной безопасности Ирине Бугуловой изменена на домашний арест, сообщил представитель суда.

По его словам, это решение принято по ходатайству следователей управления СКР по Северной Осетии, сообщает сегодня «Крылья TV».

Напомним, уголовное дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы. По версии следователей, с января 2022 года по май 2023 года чиновники министерства в нарушение закона заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на сумму свыше 35 миллионов рублей.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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