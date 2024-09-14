Министр труда Северной Осетии арестована на месяц

14 сентября 2024, 18:57

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Суд отправил под стражу главу Минтруда Северной Осетии Алину Айдарову, задержанную по делу о превышении полномочий при заключении госконтрактов.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 сентября силовики пришли с обысками к нескольким высокопоставленным сотрудникам министерства труда и соцразвития Северной Осетии, после чего задержали министра Алину Айдарову и нескольких сотрудников, сообщили источники. Алина Айдарова задержана по делу о превышении полномочий при заключении госконтрактов, подтвердил глава республики.

Алина Айдарова арестована на месяц, сообщил сотрудник объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой Алины Казбековны сроком на один месяц до 11 октября", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору) расследует полиция по материалам проверки республиканского УФСБ и прокуратуры.

По версии следователей, с января 2022 года по май 2023 года чиновники министерства в нарушение закона "без применения конкурентных способов определения поставщика", заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на сумму свыше 35 миллионов рублей, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале МВД по Северной Осетии.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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