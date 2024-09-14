14 сентября 2024, 18:57

Министр труда Северной Осетии арестована на месяц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под стражу главу Минтруда Северной Осетии Алину Айдарову, задержанную по делу о превышении полномочий при заключении госконтрактов.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 сентября силовики пришли с обысками к нескольким высокопоставленным сотрудникам министерства труда и соцразвития Северной Осетии, после чего задержали министра Алину Айдарову и нескольких сотрудников, сообщили источники. Алина Айдарова задержана по делу о превышении полномочий при заключении госконтрактов, подтвердил глава республики.

Алина Айдарова арестована на месяц, сообщил сотрудник объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой Алины Казбековны сроком на один месяц до 11 октября", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору) расследует полиция по материалам проверки республиканского УФСБ и прокуратуры.

По версии следователей, с января 2022 года по май 2023 года чиновники министерства в нарушение закона "без применения конкурентных способов определения поставщика", заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на сумму свыше 35 миллионов рублей, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале МВД по Северной Осетии.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре вице-премьера Ингушетии потеряли свои посты", "Глава Ингушетии назначил трех вице-премьеров", "Министр экономики Армении отправлен под домашний арест".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 сентября 2024, 19:56

14 сентября 2024, 17:58

  • 1 Волгоградцы поспорили о реставрации барельефа со Сталиным

    Восстановление барельефа с портретом Сталина на фасаде волгоградского вуза стало признаком возрождения сталинизма и оскорбляет память жертв репрессий, указали жители Волгограда. Памятники всего лишь отражают историю, возразили их оппоненты.

14 сентября 2024, 16:59

  • Оппозиционер Алиев госпитализирован в Баку после акции протеста

    Арестованный в Баку оппозиционер Мехман Алиев проглотил батарейку в знак протеста против ареста, он госпитализирован, сообщил его отец. Алиев отверг обвинение в торговле героином и настаивает, что его преследуют за критику чиновников и силовиков, рассказал адвокат.

14 сентября 2024, 16:01

14 сентября 2024, 15:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи