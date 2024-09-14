Глава Северной Осетии подтвердил предъявленное Айдаровой обвинение

14 сентября 2024, 03:09

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Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, ведомство и несколько учреждений заключили госконтракты с нарушением законодательства.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября стало известно о задержании главы Минтруда Северной Осетии Алину Айдаровой и нескольких сотрудников министерства.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вечером 13 сентября в своем телеграм-канале подтвердил задержание министра труда и социального развития республики Алины Айдаровой, при этом он сослался на "официальную информацию от МВД по республике".

По словам Меняйло, Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, Минтруда и некоторые подведомственные ему учреждения заключили несколько госконтрактов, нарушив при этом закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом глава республики отметил, что детали пока рано разглашать, так как ведется следствие.

Однако Меняйло также написал, что Алина Айдарова - "одна их тех руководителей, которые живут работой". "Это исполнительный и крайне неравнодушный человек. Уверен, все прояснится", - добавил он.

Комментариями самой Айдаровой по поводу обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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