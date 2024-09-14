14 сентября 2024, 03:09

Глава Северной Осетии подтвердил предъявленное Айдаровой обвинение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, ведомство и несколько учреждений заключили госконтракты с нарушением законодательства.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября стало известно о задержании главы Минтруда Северной Осетии Алину Айдаровой и нескольких сотрудников министерства.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вечером 13 сентября в своем телеграм-канале подтвердил задержание министра труда и социального развития республики Алины Айдаровой, при этом он сослался на "официальную информацию от МВД по республике".

По словам Меняйло, Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, Минтруда и некоторые подведомственные ему учреждения заключили несколько госконтрактов, нарушив при этом закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом глава республики отметил, что детали пока рано разглашать, так как ведется следствие.

Однако Меняйло также написал, что Алина Айдарова - "одна их тех руководителей, которые живут работой". "Это исполнительный и крайне неравнодушный человек. Уверен, все прояснится", - добавил он.

Комментариями самой Айдаровой по поводу обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре вице-премьера Ингушетии потеряли свои посты", "Глава Ингушетии назначил трех вице-премьеров", "Министр экономики Армении отправлен под домашний арест".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 сентября 2024, 04:08

14 сентября 2024, 02:10

14 сентября 2024, 01:11

  • Итоги рассмотрения жалоб на результаты выборов в парламент Азербайджана разочаровали кандидатов

    Кандидат в депутаты парламента Азербайджана Вафа Наги представила в ЦИК доказательства нарушений на выборах, однако недействительными результаты были признаны только на шести участках, что не повлияло на итоги выборов по округу. ЦИК признал недействительными результаты еще на более чем десяти участках, однако это также на итоги выборов не повлияло. Кандидаты, подавшие жалобы, остались недовольны решениями ЦИК.

14 сентября 2024, 00:12

13 сентября 2024, 23:56

  • Суд вернул дело Кочаряна на доследование

    Кассационный суд отменил вердикт апелляционного суда, вернув на доследование дело Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи